Çay servisi İbiş'ten: Bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor - Son Dakika
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Genel

Çay servisi İbiş'ten: Bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kantinde çalışan İbrahim Bilici, 2 yıl önce sahiplendiği İbiş isimli muhabbet kuşunu omzundan hiç ayırmıyor. İbiş, Bilici ile birlikte kantinde çay servisi yaparken, dışarıda da omzunda geziyor. İbiş'in yanında durması ve temizliğe dikkat etmesi ise görenleri şaşırtıyor.

01.03.2024 11:59  Güncelleme: 12:02
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Çay servisi İbiş'ten: Bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kantinde çalışan gencin, İbiş ismini verdiği muhabbet kuşu bir an bile omzundan ayrılmıyor.

İnegöl Devlet Hastanesi Kantinden çay servisi yapan İbrahim Bilici(20), 2 yıl önce sahiplendiği İbiş ismini verdiği muhabbet kuşu yanından ayırmıyor. Dışarıda omzunda gezen Bilici, İbiş'le beraber kantinde hizmet veriyor. Çay servisini yapan Bilici'nin omzunda kuşu görenler de bu duruma şaşırıyor.

Bilici, "2 yıldır İbiş ile beraber yaşıyoruz. 2 senedir zaten acilin kantininde çalışıyorum. Aldığım günlüğü beraber paylaşırız. Ondan sonra İbiş'in 2-3 tane de kardeşi var evde. 2 senedir eve gittiğim zaman hep bununla muhabbet ettiğim için, hep birlikte vakit geçirdiğimiz için hiç yanımdan ayrılmıyor. Dışarıya çıktığım zaman uçmuyor, hep yanımda duruyor. Çay servisini beraber yapıyoruz, simit susamlarını falan hep kendisi yer. Yanımda duruyor götürdüğüm masalara, hep böyle yanımda durur. Bir yerleri pisletmez." dedi.

Çay servisi İbiş\'ten: Bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çay servisi İbiş'ten: Bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor - Son Dakika

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