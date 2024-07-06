Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri

Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti.

06.07.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti.

Hatay devletini 1939 yılında aldığı kararla ana vatana katılmış ve Türkiye toprağı olmuştu. Türk askeri 5 Haziran 1939 tarihinde İskenderun ilçesi üzerinden Hatay'a giriş yapmıştı. İskenderun'un anavatana katılışının 86. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinler kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından İskenderun körfezinde gösteri düzenlendi. Skorsky helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve jandarma personelinin gösterisi ilgiyle izlendi. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta yatıştılar.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte 16 ay sonra vatandaşların ziyaretine açılan anıt alanında gerçekleştirilen gösterileri yakından takip eden İskenderun belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Bize büyük acılar yaşatan asrın felaketini geride bırakmanın zamanı geldi, kaybettiklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Deprem gazilerimize de rabbimden şifalar diliyoruz. Hayata dönebilmenin koşulu hayata tekrar ilk adım atabilmektir. Bugün coşkulu 5 Temmuz Günü yaşıyoruz. Umarım ki bu coşku hayat boyu, İskenderun'da ve Hatay'ın her köşesinde sürer. Türkiye Cumhuriyeti binlerce 86 yıl yaşar. Buradan ebediyete kadar devam edecek bir sembol olur. Umarım bugün İskenderun'da insanların yüzünü güldürmüş oluruz. Bu ilk olur ve sonsuza dek İskenderun'umuzun, Hatay'ımızın ve ülkemizi yüzü güler inşallah" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Helikopter, İskenderun, Hatay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı MİT, Türk bayrağına saldıran bir Suriyeli provokatörü daha yakaladı
23:39 ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
00:42 Portekiz’i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024’te yarı finale kaldı Portekiz'i penaltılarda 5-3 yenen Fransa, EURO 2024'te yarı finale kaldı
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
21:07 Diyarbakır’da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı Diyarbakır'da devlet hastanesi başhekimine silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 02:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement