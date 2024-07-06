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Çelik kanatlardan İskenderun körfezinde mest eden gösteri

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinin anavatana katılışının 86. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen helikopter gösterisi nefes kesti.

Hatay devletini 1939 yılında aldığı kararla ana vatana katılmış ve Türkiye toprağı olmuştu. Türk askeri 5 Haziran 1939 tarihinde İskenderun ilçesi üzerinden Hatay'a giriş yapmıştı. İskenderun'un anavatana katılışının 86. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinler kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından İskenderun körfezinde gösteri düzenlendi. Skorsky helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve jandarma personelinin gösterisi ilgiyle izlendi. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta yatıştılar.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte 16 ay sonra vatandaşların ziyaretine açılan anıt alanında gerçekleştirilen gösterileri yakından takip eden İskenderun belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Bize büyük acılar yaşatan asrın felaketini geride bırakmanın zamanı geldi, kaybettiklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Deprem gazilerimize de rabbimden şifalar diliyoruz. Hayata dönebilmenin koşulu hayata tekrar ilk adım atabilmektir. Bugün coşkulu 5 Temmuz Günü yaşıyoruz. Umarım ki bu coşku hayat boyu, İskenderun'da ve Hatay'ın her köşesinde sürer. Türkiye Cumhuriyeti binlerce 86 yıl yaşar. Buradan ebediyete kadar devam edecek bir sembol olur. Umarım bugün İskenderun'da insanların yüzünü güldürmüş oluruz. Bu ilk olur ve sonsuza dek İskenderun'umuzun, Hatay'ımızın ve ülkemizi yüzü güler inşallah" İfadelerini kullandı.