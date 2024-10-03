Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı

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Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan kalıntılar, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

03.10.2024 14:51
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Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan cesedin kalıntıları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

İSTANBUL - Münevver Karabulut'u 15 yıl önce canice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardan çıkarılan cesedin kalıntıları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bahçeşehir'de 2009 tarihinde lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma işlemi tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, fethi kabir için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu'na bağlı ekipleri ile Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan cesedin kalıntıları tabuta konularak cenaze aracına taşındı. Cesetten alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ne Olmuştu?

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir'de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

Cem Garipoğlu\'nun Mezarı Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı - Son Dakika

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