Çiğli Belediyesi'nden İşten Çıkarılan İşçiler Ankara'ya Yürüyecek - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden İşten Çıkarılan İşçiler Ankara'ya Yürüyecek

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Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 147 işçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yürüyerek işlerine geri dönme talebinde bulunacak. İşçiler, adaletsizlik karşısında eylemlerine devam ederken, 1 Mayıs'ta Ankara'da seslerini duyuracaklar.

07.04.2025 17:38  Güncelleme: 17:46
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Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler Ankara'ya yürüyecek

İZMİR - Çiğli Belediyesi'nce işten çıkarılan yaklaşık 147 işçi, 1 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek.

Çiğli Belediyesi bünyesinde çalışırken 10 Haziran 2024'te bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddia edilen ve 10 aydır eylemlerine devam eden işçiler, bugün Çiğli Belediyesi önünde toplandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız tarafından kendilerine verilen sözün tutulmasını talep eden işçiler, işlerine geri dönmek istiyor. Öte yandan, işçiler, konunun çözüme kavuşması için 1 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yürüyecek. İşçiler adına söz alan Hale Ören Özdinçer, "Bizler, Çiğli Belediyesinde yıllarca emek vermiş, alın teriyle görevini verine getirmiş emekçileriz. Ancak tüm bu emeğimize rağmen, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde işimizden çıkarıldık. Aradan geçen 10 ay boyunca, defalarca dile getirmemize, yetkililerle görüşmemize ve verilen sözlere rağmen, işe iademiz konusunda herhangi bir çözüm süreci başlatılmadı" diye konuştu.

"Artık inancımızı yitirdik"

Özdinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi oyalayan, umut tacirliği yapan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu süreçte yaşadığımız mağduriyet, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, psikolojik ve insani bir yıkıma dönüşmüştür. Ekmek davamız onur davasına dönüştü. Bizler artık bu sorunun Çiğli Belediyesi yönetimiyle çözülebileceğine olan inancımızı yitirmiş durumdayız. Artık susmayacağız, beklemeyeceğiz. Yolumuz, adalet diyerek yola çıkan CHP Genel Merkezi'nin önü olacak. Biz, sadece işimizi değil, aynı zamanda hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu istiyoruz. 1 Mayıs'ta Çiğli Belediyesinden çıkarılan kadın emekçiler olarak Ankara'ya, CHP Genel Merkezi önüne yürüyoruz. Amacımız siyasi bir tartışma değil, emeğin siyasetiyle, adaletin sesiyle, hakkın ve haklının yanında durulmasını talep etmektir. Bizler ekmeğimizin peşindeyiz. Adaletin yeniden tesis edilmesini istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çiğli Belediyesi'nden İşten Çıkarılan İşçiler Ankara'ya Yürüyecek - Son Dakika

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