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Çıldır Gölü'nde kızak atlarına battaniyeli koruma - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde kızak atlarına battaniyeli koruma

Kars'ta Çıldır Gölü'nde kızakları çeken atlar, eksi 17 derece soğuktan korunmak için üzerlerine battaniye örtülüyor. At sahipleri, atlarının sağlığını düşünerek battaniye ile koruma sağlıyor. Çıldır Gölü'nde yapılan atlı kızak gezileri ise turistlerden yoğun ilgi görüyor.

20.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:12
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Kars'ta yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kızakları çeken atları soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük 2'inci gölü Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Çıldır Gölü'nde at sahipleri, buz üzerinde turistleri gezdirdikten sonra atlarının üzerlerine, battaniye ve kilim örterek atların soğuktan etkilenmemesini sağlıyor.

"Atlarımıza çok kıymetli"

Atlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden atlı kızak sahibi Dural Taşdemir, "Bu atlarımız bizim için çok kıymetli öncelikle, bire bir turizmle uğraştıktan sonra bunların besileri, bakımları biraz daha iyi olmaya başladı. Çok iyi bakıyoruz. Kızak turundan geldikten sonra da vücut ısılarını soğukla değil de battaniye ile karşılasın kapasınlar diye üzerlerini battaniye ile örtüyoruz. Bu şekilde daha güzel oluyor. Hayvanlarımıza da mutlu oluyor. Hastalık olmasın diye battaniye ile koruyoruz" dedi.

Çıldır Gölü'nde kızaklara koşulan atların tamamının üzerine soğuktan korunmaları için battaniye örtülüyor. At sahipleri atlarının hem karnını doyuruyor. Hem de soğuktan koruyor. Atlar ise üzerlerine örtülen battaniyelerle üşümüyor.

Çıldır Gölü'nde buz üzerinde atlı kızak gezileri ise yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. - KARS

Çıldır Gölü\'nde kızak atlarına battaniyeli koruma
Kaynak: İHA
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