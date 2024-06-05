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Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ile eğlendi

NİĞDE - Niğde'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Niğde Kent Ormanında 40 öğretmen, 167 öğrencinin katılımı ile yapılan şenlikte çocuklar hem eğlendi hem de geleneksel oyunları öğrendi. Geleneksel oyunların fiziksel aktiviteyi teşvik ettiğini, ekip çalışması becerilerini geliştirdiğini söyleyen Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar geleneksel oyunların çocuklara eğlenceli bir öğrenme ortamı sunduğuna vurgu yaptı.

Yaşar; "Geleneksel oyunlarımız, kültürel mirasımızın bir parçasıdır ve bu şenlik, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için bir vesiledir. Bugün 40 öğretmen ve 167 öğrencimizle gerçekleştireceğimiz etkinlikte 14 farklı geleneksel oyun oynanacak. Özellikle öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından kurtarmak, bilgisayar başından kaldırmak için bu etkinliği yapıyoruz. Çocuklarımız için gelişen teknolojinin etkileri sonucu bu tür etkinliklerin önemi daha da artmıştır. Geleneksel oyunlarımız, fiziksel aktiviteyi teşvik eder, ekip çalışması becerilerini geliştirir ve en önemlisi, çocuklarımıza eğlenceli bir öğrenme ortamı sunar" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama gibi 14 farklı geleneksel oyunu oynadı. Oynadıkları oyunlarla eğlenceli bir gün geçiren çocuklara kumanya ikramı ile program sona erdi.