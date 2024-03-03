Çocukların yüzünü güldüren oyun çadırı - Son Dakika
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Çocukların yüzünü güldüren oyun çadırı

Kırıkkale'de belediye tarafından ücretsiz olarak kurulan oyun çadırına gelen çocuklar, hafta sonu tatilinde eğlenceli vakit geçirdi. Çocuk Şenliği Çadırı Ramazan Bayramı'na kadar açık olacak.

03.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:13
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Çocukların yüzünü güldüren oyun çadırı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de belediye tarafından ücretsiz olarak kurulan oyun çadırına gelen çocuklar, hafta sonu tatilinde eğlenceli vakit geçirdi.

Kırıkkale Belediyesi çocuklara özel çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor. Büyükşehir parkında kurulan çadıra ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklar, oyun gruplarında eğlenceli vakit geçirdi. 3 ila 14 yaş arasındaki çocuklar, survivor parkuru, ağ labirenti, salıncak gibi çeşitli oyun alanlarında hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı. Çocuklar, güzel havanın da etkisiyle ücretsiz oyun çadırına yoğun ilgi gösterdi. "Çocuk Şenliği Çadırı"nın Ramazan Bayramı'na kadar açık olacağı bildirildi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı çadırı ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Bazı çocuklar ise başkan Saygılı ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Çocukların eğleneceği, hoş vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir ortam oluşturduklarını belirten başkan Saygılı, "Ramazan ayı boyunca da faaliyet devam edecek. Çocukları ailelerle birlikte alıyoruz. Evlatlarımızın başına bir şey gelmesin diye. Çocuklar burada eğleniyor, her taraf dolu" diye konuştu.

Çocuğuyla birlikte oyun çadırına gelen Abdullah Ünlü, "Ortam olarak çok güzel. Güvenlik açısından da çok iyi. Girişte bazı belgeler dolduruyoruz tedbir açısından. İlkbahar'a girerken böyle bir aktivite olması çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

10 yaşındaki Meryem Ahmet ise, çeşitli aktiviteler yaparak eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

11 yaşındaki Hüseyin Muhammed de ortamın eğlenceli ve güzel olduğunu anlattı.

Çocukların yüzünü güldüren oyun çadırı
Kaynak: İHA

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