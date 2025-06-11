Çöplükte hayvan satışı yapmak zorunda bırakılan vatandaştan kendisini hedef alan başkana cevap

Erman Temel:

"Ben köylü değilmişim. Bizi oradan zorla çıkartmaya kalktılar"

"Beni hedef almaları benim için hiç önemli değil"

"Benim resmimi alacağına numaramı alsalardı, çözüm üretselerdi"

"Oy verdiğim için pişmanım"

KOCAELİ - Kurban Bayramı öncesi adeta çöplük alana atılan hayvan satıcıları, İzmit Belediyesi'ne tepki göstermişti. Haberin geniş kesimlerde yer almasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, röportaj veren bir hayvan satıcısını sosyal medyadan paylaşarak olayın tiyatro olduğunu ileri sürdü. Yaşananların ardından hedef gösterilen köylü Erman Temel, "Benim resmimi alacağına numaramı alsalardı, çözüm üretselerdi" dedi.

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı'nda şehrin köylerinden gelen hayvan satıcılarına Modern Hayvan Pazarı'nın yanındaki çöplük alanda yer göstermişti. Modern hayvan pazarındaki fiyatların çok yüksek olması sebebiyle, az sayıda hayvanı bulunan Kocaelili köylüler, çöpün içinde satışlarını gerçekleştirmişti. Olay ulusal ve yerel basında geniş şekilde yer almıştı.

Yorumlara kapatıp, hedef gösterdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, duruma tepki gösteren hayvan satıcısı Erman Temel'i sosyal medya hesabından AK Parti logosunun önünde çekilmiş fotoğrafı ile paylaşarak olayın kumpas olduğunu savundu. Erman Temel'in hedef gösterildiği paylaşımda yorumlar da kapatıldı.

"Yalan söylediler, çarpıttılar"

Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından Erman Temel'in fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Yalan söylediler, çarpıttılar, 'Çöpün içinde kurban pazarı' diye yandaş medyaya manşet ettiler. Önceden organize edilmiş kumpas ve örgütlü kötülük olduğu anlaşıldı. İşte bir kanıtı daha. En çok bağıran kimdi? Hatırladınız mı? Kurban satış alanında kameralara konuşan, 'Bizi çöpe koydular.' diye en çok bağıran kişi, meğer AKP İzmit İlçe Başkanlığı'nda poz veren bir AKP'liymiş. Oysa bu alan, satıcıların kendi isteğiyle seçilmiş, ücretsiz olarak tahsis edilmişti. Ne hikmetse özellikle atıkların bulunduğu alanı ısrarla talep etmişti satıcıların bir kısmı. Daha yukarısı teklif edildiğinde 'tuvaletler uzak' vs. dediler. Arkadaşlarımız da çok iyi niyetle istedikleri alanı temizleyip düzelttiler. Birçok ihtiyaçlarını giderdiler. Emek verdiler. Tek kuruş talebimiz de olmadı. Ne olduysa kameralar gelince oldu. Bir anda bağırışlar, sitemler, siyasi sloganlar, olayın adı artık daha da net. Satış alanı değil, siyasi gösteri alanı. Amaç üzüm yemek değilmiş, bağcıyı dövmekmiş. Daha kötüsü, çok önceden kurgulanmış kumpas planıymış. ve şimdi herkes neyin ne olduğunu daha iyi görüyor" paylaşımı yaptı.

"Hiçbir kamu kuruluşunda üyeliğim yoktur"

Gözleri dolarak ve boğazı düğümlenerek yaşananlara cevap veren Erman Temel, "İzmit Çayırköy Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Tek işim hayvancılık ve tarım. Hiçbir kamu kuruluşlarında üyeliğim yoktur. Kurban satışları için 3 büyükbaş hayvanlarımı pazara götürmüştüm. Hayvan pazarında her besicinin yeri olduğunu düşünüyorum. Ancak hayvan pazarına gittiğimde köylülere ayrılan yerde, kendimizi çöpün içinde bulduk. Yetkilere durumu anlattık, bu durumu hak etmediğimizi dile getirerek çare bulmalarını istedik. Kırsal hizmetleri aramamızı söylediler, aradım ancak cevap alamadım. Veteriner hizmetlere yönlendirdiler oradan da cevap alamadım. İzmit Ziraat Odası'nı aradım ancak çözüm bulunamadı" diye konuştu.

"Orada durmak için bizi kimse zorlamadı ancak hayvanlarımızı satabilmek için buna mecburduk"

Alanda da yetkili bulamadıklarını söyleyen Temel, "Belediye çalışanlarına, zabıtaya, yetkilileri sorduk. Zabıta, 'Orada kepçe var, söyleyin temizlesinler' dedi. Çöpün içinde az bir alanı temizlemeye kalktılar, ancak yeteri kadar temizleyemediler. Köpek ölüleri, yakışmayan görüntüler vardı. Benim partilerle hiçbir sıkıntım yok. AK Parti, CHP'li veya başka bir partili de olabilirim, bu hizmet almama engel olmamalı. İzmit Belediyesi beni hedef aldı. Ben doğruları konuştum. Bağcıyı bağdan kovduğumuzu söylüyorlar, biz bağcıyı kovmadık, siz bağdan üreteni kovdunuz. İzmit Belediyesi'ne yakışmayan yere köylüyü koydunuz. Orada durmak için bizi kimse zorlamadı ancak hayvanlarımızı satabilmek için buna mecburduk" şeklinde konuştu.

"Köylüyü ezmek yerine keşke yanında olsanız"

Arife gününe kadar alanda durduğunu, sonrasında döndüğünü söyleyen Temel, "Verdiği röportajdan sonra zabıta gelmiş. Her sene bayramın 3. gününe kadar normalde köylüye hayvan pazarını açtırıyorlardı ancak haklı olduğumuz röportajdan sonra herkesi zorla çıkartmaya çalışmışlar. Pazarlıklar olmuş, belediye de aleyhime röportajlar yapmış. Benim köylü olmadığımı, AK Parti'den geldiğimi, olayın kumpas olduğunu gibi bir sürü iftira attılar. Beni hedef almaları önemli değil, beni tanıyan tanır. İzmit Belediyesi benim fotoğrafımı sosyal medyada paylaşacağına, numaramı alıp arasalardı. 16 yıl önce çekilmiş fotoğrafımı alıp paylaştılar. Beni lekeleyeceklerine, arayıp çözüm üretselerdi. Siz beni lekeleyemezsiniz. Herhangi bir parti beni oraya provoke etmek için göndermiş değil, ben köylüyüm. Mecburiyetten oraya geldim, hayvanımı getirdim. Köylüyü ezmek yerine keşke yanında olsanız. Zaten zor ayakta duruyoruz keşke güzel bir yer verselerdi ya da çözüm üretselerdi. Kişilerle, partilerle kavgam yok. Karalamalar yapıldı, aileme kadar hakaretler edildi. Ben taklacı değilim efendim, köylüyüm, köylü" ifadelerini kullandı.

"Geçmiş dönemde kendisini ben de destekledim ancak pişmanım"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendi sosyal medyasından fotoğrafını paylaştığını ve yorumları kapattığını belirten Temel, "Yorumları neden kapattı, korkusu mu var? Yalan bir şey söylemedim. Haber yapanlara da 'yandaş medya' diye ithamlarda bulundu. Doğru birdir. Ben doğruları konuştum. Köylüyü çöpün içinde hapsettiniz. Tabii zorla kalmadık ama hayvanlarımızı satmak için kalmak zorundaydık. AK Partili olmak çöpün içine gömülmek midir, bunu kendi köylünüze yakıştırabildiniz mi? Orada sadece AK Partili köylü yoktu, CHP'lisi de vardı. Sizi destekleyen kişiler de vardı. Onları da o çöplüğe mi layık gördünüz. Bizlerden oyları aldınız, biz de destekledik. Geçmiş dönemde kendisini ben de destekledim. Ancak pişmanım. Bana dediler ki 'Oy verme, onlar çöp parti' ancak kabul etmedim ve oy verdim. Gerçekten çöp partiymiş. Beni hedef aldınız. Benim kavgam ekmek kavgası, başka kimsemle kavgam yok." dedi.

(FK-RFK-BA-Y)