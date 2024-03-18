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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizlili şehidin ailesiyle görüştü

DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta trafik kazası sonucu şehit olan Fırat Der'in babası ve eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu polis memuru Fırat Der şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle cep telefonuyla görüştü. İlk olarak şehit babası Cesim Der ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. İnşallah şehitler sınıfında muamelesini görür. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen baba Cesim Der ise "Sağ olun Cumhurbaşkanım, Allah razı olsun. Vatan sağ olsun" cevabını verdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Fırat Der'in eşi Demet Der ile görüşmek istedi. Şehit eşine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çocuğunuz var mıydı" sorusuna Demet Der, eşinin Muğla'ya tayini çıktıktan sonra bir çocuk sahibi olmayı düşündüklerini ancak nasip olmadığı cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşine de sabırlar dilemesinin ardından görüşme sonlandı.