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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü - Son Dakika
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Genel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede, Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi alındı ve aileye destek sözü verildi.

04.02.2024 17:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü

GAZİANTEP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay\'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız\'ın ailesi görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da düşen helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi görüştü - Son Dakika
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