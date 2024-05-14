Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Kan Ver Hayat Ver' Programı'na katıldı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışı yapmaya teşvik etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
15.05.2024 17:46:00. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kan Ver Hayat Ver Programı'na katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?