Cumhuriyet Bayramı Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 19:13
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Cumhuriyet Bayramı Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin 101. yılı için düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Gümüşhane Valisi Aydın Baruş makamında tebrikleri kabul etti. Vali Baruş daha sonra MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Recai Öztürk ile birlikte Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programına katıldı. Burada öğrencileri ve stadı dolduranları selamlayan Vali Baruş, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün, tarihten silinmek istenen büyük bir Milletin yeniden diriliş günüdür. Bugün, İstiklal Mücadelesi Zaferinin yeni bir devletle taçlandığı gündür. Bugün, Türk Milletinin varlığını ve bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdiği gündür. Bugün, yönetimde egemenliğin sadece millete ait olduğunun tescil edildiği gündür. Bugün, güneşin Anadolu topraklarına yeniden doğduğu gündür. Bugün Türk Milletinin en büyük bayramıdır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından okulların gösterilerine geçildi. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve ront gösterilerinin ardından halk oyunları ekipleri davul zurna eşliğinde yöresel dans gösterilerini sergiledi. Okulların gösterilerinin ardından Jandarma Uzman Çavuş Erhan Özdemir ve Jandarma Uzman Çavuş Abdulmusavvir Karagöl tarafından arama köpeği 'Maske' ve uyuşturucu madde arama köpeği 'Delil' ile birlikte bomba arama ve itaat gösterisi gerçekleştirirken, bu gösteri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Daha sonra Kürtün Jandarma Asayiş Komando Bölüğü komandoları tarafından gösteri gerçekleştirildi, bu gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Programın sonunda Cumhuriyet koşusu ve diğer branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program gerçekleştirilen geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cumhuriyet Bayramı Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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