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Deprem uzmanı o fay hattını işaret etti

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Marmara fay hattını işaret etti. Moriwaki, Marmara fay hattının hala güçlü olduğunu ve rahatlamadığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'de deprem eğitiminin eksik olduğunu vurgulayarak çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

27.12.2023 - 18:51,
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Deprem uzmanı o fay hattını işaret etti

Deprem uzmanı Moriwaki, Marmara Fay hattını işaret etti

Moriwaki: " Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Marmara fay hattını rahatlatmadı"

KIRKLARELİ - Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 3 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara fay hattını işaret etti.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli'nde düzenlenen " Türkiye'de deprem gerçeği" konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyardı. Moriwaki, Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde olduğunu ifade ederek yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfezinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi.

Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.

Depreme karşı Türkiye'de eğitimin olmadığına değinen Moriwaki, Japonya'da eğitimin anaokulunda başladığını aktardı. Moriwaki, "Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde 'aman depremi çocuklar duymasın' deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların arından Yoshinori Moriwaki'ye plaket verildi.

Deprem uzmanı o fay hattını işaret etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Deprem uzmanı o fay hattını işaret etti - Son Dakika


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