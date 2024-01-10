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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler unutulmadı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler unutulmadı

Depremin vurduğu Hatay'da hayatını kaybeden 10 gazeteci, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde unutulmadı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden basın mensupları için ailelerinin katılımıyla mevlidi şerif okutuldu. Hatay'da genelinde gazetecilik yapan 10 basın mensubu da depremlerde hayatını kaybetmişti. Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından İskenderun ilçesi İskenderun Belediyesine ait Kültür Sarayı'nda anma programı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybeden gazeteciler unutulmadı
10.01.2024 - 23:13,
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Depremde hayatını kaybeden gazeteciler unutulmadı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da hayatını kaybeden 10 gazeteci, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde unutulmadı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden basın mensupları için ailelerinin katılımıyla mevlidi şerif okutuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybederken şehir büyük bir yıkıma uğramıştı. Hatay'da genelinde gazetecilik yapan 10 basın mensubu da depremlerde hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren gazeteciler için Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından İskenderun ilçesi İskenderun Belediyesine ait Kültür Sarayı'nda anma programı düzenlendi. Programa depremlerde hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri de katıldı. Mevlidi Şerifin okunmasıyla başlayan program, dualar edilerek son buldu. Programa hayatını kaybeden basın mensuplarının arkadaşlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek başta olmak üzere protokol ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Köybaşı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok fazla kayıp verdiklerine dikkat çekerek "Depremler de 10 gazeteci hayatını kaybetti. Biz cemiyet olarak '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde etkinlik yapmama kararı aldık. İskenderun'da 4 meslektaşımız hayatını kaybetti. Onların ruhuna himaye olarak mevlidi şerif programı düzenledik. Bu program sayesinde hayrımız kabul edilmiştir. Onların ruhlarına hediye ettik. 1O Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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