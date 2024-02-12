Depremin merkez üssünde buruk kurtuluş bayramı
Davulcu Abdal Halil Ağa'nın torunları deprem nedeniyle davul çalmadı, etkinlikler sakin bir şekilde yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü meydana gelen depremler nedeniyle buruk kutlanıyor.
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dün akşam kortej yürüyüşü ile başlanan etkinlikler sabah saatlerinde kaleye çıkılmasıyla devam etti.
Her yıl geleneksel halde düzenlenen kurtuluş coşkusu bu yıl deprem nedeniyle buruk kutlandı. Trabzon Caddesi'nde düzenlenen etkinlik depremde hayatını kaybedenler ve şehitler anısına saygı duruşu, istiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. İl müftüsünün yaptığı duanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş'ımızın yazdığı destanın 104. Yılı idrak ediyoruz. İstiklal ve namusumuzu ay yıldızlı al bayrağımızı düşmana çiğnetmeyen gaziler ve şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz kardeşlerimize deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum" dedi.
Vali Mükerrem Ünlüer ise, "Nice zorluğu aşarak şanlı kurtuluş mücadelesiyle destan yazan atalarımızın bize mirası olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı bağımsızlığımızın, milli birliğimizin ve beraberliğimizin adeta mührüdür" diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Büyük Türk milletimizin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan hep kendi tarihi ile gurur duymuş Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz ile sizlerin mücadelesini yakından izlemekteyiz. 6 Şubat depremlerinde bu acıyı yürekten yaşadık" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrenciler kurtuluş yıl dönümünü anlatan şiirler okudu.
Daha sonra kurtuluş destanı isimli tiyatro gösterisi izleyenlerle buluştu. Gösteride, Davulcu Abdal Halil Ağa ve Sütçü İmam olayı, Kahramanmaraş Kalesi'nden Fransız bayrağının indirilip Türk bayrağının dalgalandırılması gibi önemli olaylar canlandırıldı.
Gösteri sonrası Jandarma ekiplerinin gösterisi ilgiyle izlendi. Etkinlik okullar ve çeşitli kurumların geçiş töreni ile son buldu.
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