Depremin Vurduğu Hatay'da Bayramda 150 Çift Evlendi - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da Bayramda 150 Çift Evlendi

Hatay'da depremin etkilerinin hala hissedildiği bir dönemde, çiftler 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek evlendirme dairelerine akın etti. Bayram tatilinin ilk gününden bu yana Hatay'da 150 çift dünya evine girdi. Evlilikler umut verici olurken, çiftler çifte bayram yaşadıklarını ifade etti.

21.06.2024 08:40
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9 günlük bayram tatilini fırsat bilen çiftler, evlendirme dairelerine koştular

Bayram tatilinin ilk gününden bu yana Hatay'da 150 çift dünya evine girdi

Damat Mehmet Tok: "Bir bayram bitti, bir bayram başladı"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da Kurban Bayramı'nı fırsat bilen çiftler, nikah işlemleri için yoğunluk oluşturdular. Kent genelinde 150 çift dünya evine girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığı Hatay'da Kurban Bayramı'nı fırsat bilen çiftler, 9 günlük tatilde dünya evine girmek için harekete geçtiler. Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde bulunan prefabrik konteyner evlendirme dairesinde, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden bu yana 55 nikah akdi gerçekleştirildi. Depremin vurduğu kent genelinde bayram haftasında toplam 150 çift evlenerek çifte bayram yaşadı.

"Hatay'da bayram haftasında toplam 150 nikah kıyıldı"

Bayram haftasında evlendirme dairesinde yoğunluk yaşadığını ifade eden nikah memuru Niyazi Yalçın, "Bugün 13 nikahımız vardı. Bayram haftasında toplam 55 nikahımız vardı ve daha nikah işlemlerine devam ediyoruz. Bayram haftasında; İskenderun, Kırıkhan ve diğer ilçelerde ortalama toplam 150 nikah işlemi gerçekleştirdik. Bayram haftasında evlenen çiftler, çifte bayramı yaşadı. Yeni evlenen çiftlere Allah hayırlılar getirsin" dedi.

"Bir bayram bitti, bir bayram başladı"

Evlendikleri için çifte mutluluk yaşadığını söyleyen damat Mehmet Tok, "Bizim için çifte bayram oldu. Çok güzel oldu. Bir bayram bitti, bir bayram başladı. Şu an çifte mutluluk yaşıyoruz. Mutluyuz. Bu yıl 3 bayram kutladık. Düğünle birlikte 4'üncü bayramı kutlayacağız. Bu evlilikler umut verici oluyor" şeklinde konuştu.

"Bayramdan sonra ikinci bir bayram oldu"

Evliliğin bayramdan sonra ikinci bir bayram olduğunu belirten gelin Özgenur Aydemir, "Bizim için nişanlık süreci keyifliydi. Keyifle noktaladığımızı düşünüyorum. Bayramdan sonra ikinci bir bayram oldu. Gayet keyifliyiz ve mutluyuz. Umarım hep böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremin Vurduğu Hatay'da Bayramda 150 Çift Evlendi - Son Dakika

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