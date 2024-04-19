Depremin vurduğu Sulusaray'da halı sahada cuma namazı kılındı

Türkiye Genelinde Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğudan esecek, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacak. Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde olacak: Ankara parçalı bulutlu 22, İstanbul parçalı ve az bulutlu 20, İzmir az bulutlu 25, Adana parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Antalya parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Samsun parçalı ve çok bulutlu 15, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 14, Erzurum çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 14, Diyarbakır çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18.