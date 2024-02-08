Depremzede ustalar ayakta kalmak için direniyor
MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından birçok zanaat ustası farklı şehirlere taşınırken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.
6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da zanaat ustalarının iş yerleri ile evleri de hasar gördü. Depremler sonrası çok sayıda usta başka şehirlere taşınırken geride kalanlar ise ayakta kalmak için direniyor.
"Zorda olsa ayakta kalmaya devam ediyoruz"
Depremlerde iş yeri hasar alan 63 yaşındaki Hasan Yoncacı, her şeye rağmen mesleğini Malatya'da sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek yapılan çalışmalarla şehrin kısa sürede yeniden imar edileceğine inandıklarını söyledi. 12 yaşında başladığı mesleğini sürdüren Yoncacı, "Depremi Malatya'da yaşadık. Bir süre kent dışına çıkış yaptık daha sonra geri geldik. Sektörümüz zorda olsa ayakta kalmaya devam ediyor. Sipariş üzerine özel ayakkabı üretimi yaparak vatandaşlarımıza bu zor dönemde hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.
"Ayakkabıcıların bulunduğu 5 han yıkıldı"
Depremlerde sektörün büyük yara aldığını aktaran Yoncacı, "İş yerimizin bulunduğu bina 40-50 yıllık yapı ve az hasarlı olarak raporlandı. Konteyner başvurusunda bulunduk çıkmadı. Şu anda bir sıkıntı yok faaliyetimiz devam ediyor. Merkezde ayakkabıcıların faaliyet gösterdiği 5 han yıkıldı. Bir çok usta şehir dışına çıktı. Esnaf iş yeri bulmaktan zorluk çekiliyor. Yeni ayakkabı yapımlarında bazı parçalara ulaşamıyoruz bu anlamda kösele ayakkabı yapamıyorum. Hazır ayakkabı imalatı ile tamirat yaparak mesleği ayakta tutmaya çalışıyorum. İş yerleri için başlanılan çalışmalar tamamlanırsa imalat sektörü daha da canlanacaktır. Bunun olacağına da inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.
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