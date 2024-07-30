Depremzede Vatandaşlara Kavun Bağışı

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300 dönümlük kavun tarlasında hasat bereketli olunca son mahsulü hayrına depremzede vatandaşlara bıraktı

Kavurucu sıcak havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, kavun toplamaya geldiler

20 kilometre uzaklıktaki köyden gelen Süheyla Özkurt: "Arabanın bagajı doldurdum fakat arkadaşlara, akrabaya ve komşuya dağıtacağım"

-Sabah Özkurtt : "Bir hayırsever tarlasını depremzedelere bırakmış, Allah bin kere razı olsun"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 300 dönümlük kavun tarlasının bir kısmını hasat eden çiftçi, kalan kısmını hayrına vatandaşlara bıraktı. Kavurucu sıcağa aldırış etmeden gelen vatandaşlar olsa da tarlanın büyük bölümü boş kaldı.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da onlarca çeşit ürün yetişiyor. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bir üreticinin 300 dönümlük araziye ektiği kavunda hasat geçtiğimiz günlerde başladı. Kavunun bereketi sebebiyle tarla sahibi, arazideki son mahsulü toplamayarak depremzede vatandaşlara hayrına bıraktı. Tarla sahibi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla depremzede vatandaşlara kavunlarını bağışladığını açıkladı. Sosyal medyadaki paylaşımını gören depremzede vatandaşlar kentin farklı noktalarından akın etmeye başlasa da aşırı sıcaklıklardan dolayı kavun tarlasında yoğunluk yaşanmadı.

"Arabanın bagajı doldurdum fakat arkadaşlara, akrabaya ve komşuya dağıtacağım"

20 kilometre uzaklıktaki köyünden gelip kavun toplayan Süheyla Özkurt, "Sosyal medyada gördük. Tarla sahibi tarlasını depremzedelere bırakmış. Tarlanın içi kavun dolu. Biz de yararlanmak istedik. Akrabalarımız ve tanıdığımız da çok. Arabası olan buraya geliyor. Benim de arabam var. Şu anda bagajı doldurdum ve arkadaşlara, akrabaya ve komşuya dağıtacağım. Bakabilirsek gözünüzün alabildiği kadar yüzlerce dönüm var. Tarla sahibinden Allah bin kere razı olsun. Depremzedeleri düşünmüş. Çünkü insanlar pahalı olduğu için alamıyor. Bu da onlara çok güzel bir şey oldu. Hava çok sıcak ve sanırım 40 derece hissedilen çok sıcak. Sıcak olduğu için şu anda arkadaşlar gelmiyor, vatandaşlar gelmiyor. Sabah geldiler, yiyebileceği kadar aldılar. Akşam da burası dolar" dedi.

"Herkes vardı ama hava sıcak olduğu için herkes koparıp gitti"

Sabah 08: 30'da tarlaya gelip kavun toplamaya başlayan Sabah Özkurt, "Sabah 8.30'da geldik. Hava biraz serindi, herkes vardı ama hava sıcak olduğu için herkes koparıp gitti koparacağını. Burada kavun topladık. Bir hayırsever tarlasını depremzedelere bırakmış, Allah bin kere razı olsun. Böyle hayırseverler bazen oluyor. Depremzedelere tarlalarını hibe ediyorlar. Biz de gelip koparıyoruz. Hava sıcak ama ne yapalım gelmek zorundayız. Biz çocuklarımız ve komşularımızın arabaları yok. Bizim var çok şükür. Akrabamla arabayla geldik" ifadelerini kullandı.