Dijital İçeriklerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
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Dijital İçeriklerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

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Bakan Göktaş, dijital içeriklerin çocukların geleceğini etkilediğini vurguladı.

02.10.2024 02:57
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Bakan Göktaş: "Çocuklarımızın maruz kaldığı dijital içerikler, geleceğini doğrudan etkiliyor"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın maruz kaldığı dijital içerikler, onların zihin dünyalarını ve dolayısıyla geleceğini doğrudan etkiliyor. Bugün sosyal medyanın etkileri ve dijital riskler, aileler için büyük bir endişe kaynağı haline geldi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'na katıldı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, çalıştayda gerçekleştirilecek çalışmaların aile yapısını güçlendirerek toplum yapısında olumlu somut değişimlere öncülük etmesini hedeflediklerini söyledi. Çalıştayda 3 grup ele alınacak bu grupların birincisi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler, ikinci grupta oyun oynayan çocuklar ve üçüncü grupta ise yetişkinler olacak.

"Çocuklarımızın maruz kaldığı dijital içerikler, onların zihin dünyalarını ve dolayısıyla geleceğini doğrudan etkiliyor"

Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin gerçek dünyada yerini giderek güçlendirdiğini ve bunun olumlu yönlerinin olduğu kadar olumsuz yönlerinin de olduğunu belirten Göktaş, "Özellikle çocuklarımızın maruz kaldığı dijital içerikler, onların zihin dünyalarını ve dolayısıyla geleceğini doğrudan etkiliyor. Bugün sosyal medyanın etkileri ve dijital riskler, aileler için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu soruları aşmanın yolu ise ancak ve ancak bilinçli kullanım ve dijital farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, toplumu, aileleri, özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Aile Eğitim Programımızla, dijital okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımını yaygınlaştırmak üzere özel çalışmalar yürütüyoruz. 2013 yılında başlattığımız bu programımızla bugüne kadar 4,5 milyon vatandaşımızın eğitimimizden ücretsiz faydalanmasını sağladık. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızda dijital bağımlılıkla mücadele başlığımız altında önemli adımlar atıyoruz. Ayrıca bu yıl, Türkiye'de Medya ve Dijital Ortamların Aile Üzerindeki Etkisini incelemeye yönelik bir araştırma başlattık. Bu araştırmayla, ailelerin dijital ortamlardan nasıl etkilendiği, toplumun algısı, beklentileri ve kullanım eğilimlerini belirleyeceğiz" diye konuştu.

"Eğitimlerle mobil cihaz, sosyal medya, oyun bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz"

Dijital oyunların çocukların ve gençlerin gerçeklik algısını değiştirdiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Dijital oyunlar özellikle belli kesimler tarafından ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanılıyor. 2022 yılında dijital bağımlıkla mücadeleye yönelik başlattığımız çalışmalar kapsamında 136 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Bu kapsamda verdiğimiz eğitimlerle mobil cihaz, sosyal medya, oyun bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Bu noktada çocuklarımız için ürüttüğümüz çalışmalara özellikle bir parantez açmak istiyorum. Çocuklarımızı, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip süreci yürütüyoruz. 'Sosyal Medya Çalışma Grubumuz' ile çocukların olumsuz etkilenebilecekler içerikleri tespit etmek ve bunlara yönelik koruyucu, önleyici faaliyetler yürütüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Platformunu oluşturduk. Dijital haberleşme kanalları ve web sitesi üzerinden bildirilen tüm içerikleri titizlikle inceliyor, gerekli mercilere iletiyor ve hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, 3 ayrı grup ele alınacak

Dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmanın ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden, bağımlılıktan korumanın hayati önem arz ettiğini belirten Göktaş "Bu kapsamda çalıştayda, sizlerin de değerli katkılarıyla özellikle son yıllarda daha belirgin hale gelen dijital bağımlılığı 3 ayrı grup ile ele alacağız. Birinci grupta bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve akademisyenlerimizle bu konuyu detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. İkinci grupta oyun oynayan çocuklar olacak. Onlarla dijital dünyada geçirdikleri süreyi, motivasyonlarını ve oyuna oynamaya eşlik eden süreçleri ele alacağız. Üçüncü grupta ise yetişkinler yer alacak. Dijital bağımlılık sadece çocuklarla ilgili bir durum değil. Yetişkinlerle de ayrıca hem kendileri hem de ebeveyn perspektifinden çocukların süreçte nerede yer aldıklarını konuşacağız. Dijital bağımlılık ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmasının gerekliliğini inanıyoruz" dedi.

Dijital İçeriklerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Teknoloji, Sağlık, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Dijital İçeriklerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi - Son Dakika

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