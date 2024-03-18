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Dışişleri Şehitliği'nde diplomatlar için anma töreni düzenlendi

ANKARA - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit Türk diplomatlar Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Dışişleri Bakanlığı mensuplarının katılımı ile şehitlikte tören saygı duruşuyla başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Türkiye'nin bütünlüğü ve egemenliğine yönelik terör tehdidinin cumhuriyet tarihi boyunca görüldüğünü belirterek, "Hain terör örgütleri sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da vatandaşlarımızı hedef almıştır. 1970'li yılların başından bu yana, barışın elçisi olan diplomatlarımız ve aileleri, yalnızca milliyetleri nedeni ile görev yerlerinde acımasızca şehit edilmişlerdir. Diplomatlarımıza yönelik terör, tarihin tek taraflı okunması ve radikal söylemler kullanılarak yapılan, ötekileştirme ve nefret odaklı propagandanın vahim bir sonucudur. Başta Ermeni terör örgütleri ASALA, ARA ve 17 Kasım ile PKK olmak üzere, diplomatlarımız ve ailelerine yönelik saldırıların failleri 41 kişiyi hayattan koparmıştır. Kimi mensuplarımızın çocukları dahi bu insanlık dışı eylemlerin hedefi olmaktan kurtulamamıştır. Bu menfur olaylara maruz kalan mensuplarımızın ailelerinin yaşadıkları travmanın etkileri ise halen sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen saldırılarda yalnızca şehit diplomatların değil, dünya arışı ve insanlığın ortak değerlerine de kastettiğini aktaran Akçapar, terör türü, ortaya çıkış şekli ve kökeni ne olursa olsun, meşru görülmeyeceğini kaydetti.

Akçapar, şehitlerin anısına Sidney, Ottova, Lahey, Lizbon, Viyana, Burgaz ve Belgrad'da plaketler yerleştirdiklerini ve diğer ülkelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Dışişleri Şehitliği anıtına Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı adına çelenkler bırakıldı.