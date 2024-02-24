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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmanlı, amelli, ibadetli nesiller bizim için çok önemli"

TRABZON - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imanlı, amelli, ibadetli nesillerin çok önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı ibadetlerini yapan nesiller olarak yetiştirdiğiniz zaman toplum olarak daha huzurlu ve daha mutlu olacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bahçecik mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Cami'nde Çocuklarla Berat Kandili programına katıldı. Kandil programına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, ilahiler ve duaların okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Cenab-ı Hak bizlere imtihan etmek için yarattı" diyen Erbaş, "Mülk süresinde buyuruyor ki, Allah ölümü de hayatı da sizi imtihan etmek için yarattı. Bakalım hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz. Allah'a hanginiz daha güzel kulluk yapıyorsunuz hanginiz daha güzel namaz kılıyorsunuz; oruç tutuyorsunuz, ibadetlerinizi yerine getiriyorsunuz diye sizi imtihan etmesi için yarattı. Aziz kardeşlerim inşallah bu imtihanı kazanmak için elimizden gelen gayreti gösterelim. İmtihanı biz camilere daha çok gitmekle, namazımızı ihmal etmemekle, küçüklerimizi sevmek büyüklerimizi saymakla, vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisiyle, rabbimizi severek onun rızasına uygun hareket ederek bu imtihanı geçeceğiz inşallah. İbadetler bu imtihanı kazanmamızın vasıflarıdır, vesileleridir. Rabbimiz buyuyor ki, namaz insanı büyük kötülüklerden alı koyar. Biz namaz kılarak şeytanın tuzaklarına düşmekten kurtuluruz. Oruç tutarak şeytanın yolunda gitmekten uzak duruyoruz. İbadetlerimizi yaparak aynı zamanda şükrümüzü eda ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Cenab-ı Hak şuanda başta Filistin, Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah"

"Gençlerimizi, çocuklarımızı ibadetlerini yapan nesiller olarak yetiştirdiğiniz zaman toplum olarak daha huzurlu ve daha mutlu olacağız" diyen Erbaş, "Şu nimetlere bakar mısınız, şu güzelliklere bakar mısınız. Nimetler, yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, teneffüs ettiğimiz hava aldığımız nefes hepsi bizim için bir nimet. Bu nimetlerin şükrünü eda edebilmek için değmez mi saatlerce secde etmeye, değmez mi rüku etmeye, değmez mi namaz kılmaya, oruç tutmaya işte mübarek günler ve geceler bunun için bir vasıta. Berat Gecesi de öyle. Berat Gecesi vesilesiyle rabbimize dua edeceğiz, tövbe ve istiğfar edeceğiz. Yapmış olduğumuz hatalar elbette vardır o hataları bir daha yapmamak için rabbimize söz vereceğiz. ve Berat'ımızı alacağız inşallah. Berat'ımızı yani affımızı almanın yolu buradan geçiyor. O yüzden bizim göz aydınlığımız alnı secdeye gelen yavrularımız bu şekilde bir karakter kazanacak ve hayatı boyunca inşallah namazlarını hiç ihmal etmeyecekler. Hayatları boyunca Peygamber Efendimize hep salatu selam getirecekler. Tedbirlerle, tevhitlerle uzun bir ömür nasip olur inşallah. İmanlı, amelli, ibadetli nesiller bizim için çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı ibadetlerini yapan nesiller olarak yetiştirdiğiniz zaman toplum olarak daha huzurlu ve daha mutlu olacağız. Cenab-ı Hak bu mübarek günlerde ve gecelerde yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Berat'ını alanlardan eylesin hepimizi inşallah. Cenab-ı Hak şuanda başta Filistin, Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılara Gazilere acil şifalar eylesin. Recep ve Şaban ayını idrak ettik. Şimdide Ramazan ayı yaklaştı. 15 gün kaldı. 15 gün sonra inşallah Ramazan'a ulaşacağız" ifadelerini kullandı.