Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Denetim

28.05.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tüketici haklarını korumak için denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde haksız fiyat artışları, stokçuluk ve yanıltıcı uygulamalara karşı toplam 2 milyon 931 bin TL ceza kesildi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü'nden bayram öncesi denetim

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürün fiyat etiketleri, kasa ve raf fiyatı uyumu, ürün logosu kullanımı ile tüketiciye yönelik aldatıcı uygulamaları mercek altına alındı. Piyasalarda haksiz fiyat artışı, stokçuluk ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı sıfır toleransla hareket edildiği vurgulandı.

İl genelinde yılbaşından bu yana toplam 2 bin 747 firmada 24 bin 877 ürün denetlenirken, 348 firmada 926 aykırı ürün tespit edildi. Tespit edilen aykırılıklar neticesinde ilgili firmalara toplam 2 milyon 931 bin 716 TL idari para cezası uygulandı.

Denetime katılan Diyarbakır Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, 6502 sayılı tüketicinin koruması ve piyasa gözetimi kanunu kapsamında fiyat etiketi denetimlerini gerçekleştirdiklerini, ayrıca 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlemesi hakkında kanun kapsamında da haksız fiyat artışı denetimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber Bakanlığın talimatıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirten Atik, "Bu çerçevede bugünden itibaren Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün gruplarını özellikle denetimini yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarıyla da ilgili sıkıntıların olabileceği düşüncesiyle fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Özellikle de fiyat değişim tarihlerini kontrol ediyoruz. Şu ana kadar karşılaştığımız birkaç sıkıntılı durum oldu. Bunlarla ilgili de idari yaptırım kararlarımızı uygulayacağız. Bayrama kadar da bu denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Diyarbakır ilimizde normalde 6 veya 7 grup şeklinde denetimlerimizi yapıyoruz. Ama Kurban Bayramı yaklaştığı için de bu grup sayılarımızı 9 gruba çıkarttık. İlçelerimiz de de bu denetimler belediyeler tarafından, zabıta ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bütün tutanaklar il müdürlüğümüze geliyor ve gerekli idari yaptırımları burada uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:23:17. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.