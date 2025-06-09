Diyarbakır'da Kurban Pazarı Yoğunluğu

Diyarbakır'da bayramın son gününde kurbanlık yoğunluğu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kurulan kurban pazarında, Kurban Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşandı. Bayram boyunca kurbanlık alımını erteleyen vatandaşlar, son günün sabah saatlerinden itibaren pazara akın etti.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarda hem alıcılar hem de satıcılar hareketli anlar yaşadı. Ayrıca pazarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi kurbanlığını el arabasına koydu, kimi sırtında taşıdı, kimi ise ön iki yağından tutarak kesimhaneye götürdü.

Satıcılardan Latif Çetinkaya, geçen yıl ile bu yıl arasında hiçbir farkın olmadığını söyledi. Çetinkaya, "Bu yıl kurbanlıklarımızı çok güzel sattık. İyi hayvanlarımızda şuan mevcut. Yoğunluk var özellikle bugün son gün olduğu için yoğunluk çok var. Son güne bırakıyor bazı vatandaşlarımız daha ucuz olur diye ama son güne kalınca da hasta, zayıf hayvan kalıyor. Pazardaki domates gibi hayvan seçiyorlar son günlere de kötü hayvan kalıyor ister istemez. İlk iki gün gelinmesi daha iyidir" dedi.

Kesimhanede kasaplık yapan Şükrü Bircan, 4 gün içinde 200'den fazla hayvan kestiğini söyledi. Bircan, "Kesim ücreti değişiyor 400 TL veren var, 500 TL veren var, 600 TL veren var artık kimin gücü ne kadar yetiyorsa" ifadelerini kullandı.

İşlerinin yoğunluğunun kurbanını son güne bırakan Esat Gürbüz ise, "Şimdiden tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlar herkese sağlık huzur getirmesini dilerim. Kurbanımızı kestik şimdi hayırlısıyla dağıtımını yapacağız" şeklinde konuştu.