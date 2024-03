Genel

Dörtyol'da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde inşa edilen Minibüs Garajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Lütfü Savaş'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen 108 araç kapasiteli garajda şehir içi minibüs yazıhaneleri bulunacak ve şehir içi trafik akışına önemli ölçüde katkı sağlanmış olacak.

Hatay'ın her noktasına eşit hizmet ederek sosyal bir belediyecilik anlayışı içerisinde çalıştıklarını anlatan Başkan Savaş, belediye başkanlığı döneminde her mahalleye onlarca kez gittiğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Her ne kadar ben ilimizdeki her mahalleye onlarca kez gitsem de, bu mahallelerimizin ihtiyaçlarını, eksiklerini o ilçe ve mahallenin yerel yöneticileri kadar iyi bilmem mümkün değil. Bu yüzden biz çalışmalarımızı yaparken danışma kültürüne, istişareye ve işbirliğine çok önem veriyoruz. İlçe yöneticilerimizle, muhtarlarımızla dayanışma içerisinde ihtiyaca ve eksiklere göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu da vatandaşlarımızda karşılığını buluyor ve bizi sevip bize güveniyorlar. Bu kutsal yolda sizin desteğiniz beni çok mutlu etti. Biliyorum ki içimdeki güç ve gayret sizden gelen sevgiyle besleniyor. Biz de kardeşlik ve barış içinde yaşadığımız Hatay topraklarında, ayırt etmeden bütün kalplere dokunuyoruz. Çünkü Dörtyol, Erzin bizim canımız, Hatay bizim canımız" dedi.

Başkan Savaş, açılışın ardından iftar programına geçerek vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.