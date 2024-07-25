Dünya Kuklaları Sergisi Büyükçekmece'de Açıldı

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16 farklı ülkeden 85 kuklanın yer aldığı sergi açıldı

İSTANBUL - 25.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde kukla sanatının dünya çapında en özel örneklerini bir araya getiren Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

25.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında dünyaca ünlü kukla sanatçılarının yaratıcılığı ve emeğiyle hayat bulan, kukla sanatının dünya çapında en özel örneklerini bir araya getiren Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 farklı ülkeden 85 kuklanın yer aldığı serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdi.

19.yüzyıldan günümüze kadar gelen kuklalar yer alıyor

19. yüzyıldan günümüze kadar gelen kuklaların yer aldığı Dünya Kuklaları Sergisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Kukla Festivali'nin kreatörlüğünü yapan Cengiz Özek, büyükten küçüğe festivale katılan herkesin kuklayı yakından tanıyabileceklerini belirterek şunları söyledi: "İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali içerisinde yer alan Kukla Festivali'nin bu yılki kreatörlüğünü ben üstlenmiş durumdayım. 46 yıldır kukla sanatıyla ilgileniyorum. Kukla deyince nedense insanların aklına önce çocuklar geliyor. Kuklanın büyükleri de heyecanlandırdığını bilmemiz ve tanık olmamız gerekiyor. İşte bu festivaller bizi bu noktalara sürüklüyor. Bu heyecanı yaşatabiliyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği bu festival diğer kollarıyla ve kuklayla oldukça insanı heyecanlandıran, içindeki keşfedici, maceracı duyguları, dürtüleri harekete geçiren bir festival. Biz de bu yılki festival kapsamında kukla bölümünde 6 değişik ülkeden 7 grupla seyircilerimize "Merhaba" demek istedik. Tabii ki gösterilerin yanı sıra seyircilerimiz gerek büyükler gerek çocuklar olmak üzere atölye çalışmalarıyla da kuklayı daha yakından tanıyabilecekler ve Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan Dünya Kuklaları Sergisi'ni de görebilirler. 16 değişik ülkeden 85 kukla yer alıyor."

Muhteşem kukla gösterileri gerçekleşti

Uluslararası Kukla Atölyesi Sergisi açılışının ardından festivale Türkiye'den gelen ünlü kukla sanatçısı Ercan Sönmez, Hong Kong'dan gelen ünlü kukla sanatçısı Cheung Chun Fai, İtalya'dan gelen ünlü kukla sanatçısı Gianluca Di Matteo, İspanya'dan gelen ünlü kukla sanatçısı Toni Zafra, Meksika'dan gelen ünlü kukla sanatçısı Dıego Ugalde, Peru'dan gelen ünlü kukla sanatçısı Jose Navarro'nun muhteşem kukla gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kukla Festivali Kreatörü Cengiz Özek'e ve dünyanın dört bir yanından festivale kukla sanatını tanıtmaya gelen sanatçılara plaket takdim edip her birini ayrı ayrı tebrik etti.