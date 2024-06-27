Düz Dünya İddiasıyla Sokağa İsim Değişikliği Başvurusu - Son Dakika
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Genel

Düz Dünya İddiasıyla Sokağa İsim Değişikliği Başvurusu

Adana'da dünyanın düz olduğunu iddia eden bir genç, iş yerinin bulunduğu sokağa 'Düz Dünya' ismini vermek için belediyeye başvurdu. Diğer esnafların da katılımıyla yapılan başvuru sonucunda belediyenin onayı bekleniyor.

27.06.2024 18:35
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Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı, sokağa "Düz Dünya" ismi verilmesi için başvurdu

Adana'da bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden genç, iş yerinin bulunduğu sokağa "Düz Dünya" ismini vermek için diğer esnafla birlikte belediyeye başvurdu

ADANA - Adana'da bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden bir genç, iş yerinin bulunduğu sokağa "Düz Dünya" ismini vermek için diğer esnafla birlikte belediyeye başvurdu.

Dünyanın geoit şeklinde değil de düz olduğunu savunan ve 2018 yılında kurduğu Düz Dünya Derneği altında çalışmalarını sürdüren Doğukan Özkan, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki 27039 sokağa 'Düz Dünya Sokağı' isminin verilmesi için belediyeye başvurdu.

2022 yılında derneğin kapanmasıyla birlikte iddiasını kendi çevresi ile birlikte sürdürmeye devam eden Özkan, Düz Dünya Sokağı isminin verilmesi beklenen sokakta giydiği düz dünya tişörtleri ve düz dünya plakası ile poz verdi. Sokakta bulunan yaklaşık 25 esnafın da katılımıyla sokağın isminin 'Düz Dünya' olarak değiştirilmesine yönelik dilekçesini belediyeye teslim eden Özkan, şimdi ise belediyenin onayını bekliyor.

Yıllardır dünyanın düz olduğunu savunan Özkan, geçmişte de ismini "Düz Dünya" olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurmasıyla gündeme gelmişti.

Sokak esnafı imza verdi

26 yıldır sokakta esnaflık yaptığını belirten Düz Dünya Derneği Eski Başkanı Doğukan Özkan, "Düz dünyaya inanıyoruz. Biz düz dünyacılar olarak hem sokağımız için bir değişiklik ve güzellik olması, hem de esnaf için bir değişiklik olmasına yönelik sokağımıza 'Düz Dünya' ismini vermeyi düşündük" dedi.

Sokağa yeni isminin verilmesine yönelik yaklaşık 25 esnaftan imza topladığını belirten Özkan, "Esnaf zaten bana inanıyordu. Benim sözüme güvenirler. Küçük bir açıklama yaparak birçok esnaftan aynı anda gerekli imzayı topladık. Onlara, 'sokağın adını Düz Dünya olarak değiştireceğiz' dedim. Onlar da çok sevindi, çok hoşlarına gitti. 'Çok iyi olur' dediler. Bu sokak normalde hem biliniyor hem de bilinmiyor. Biz de buradan yola çıkarak sokağın adını resmi olarak değiştirerek hem düz dünyacılar için güzel bir etkinlik olsun, hem de esnaflarımızın ve mahallenin işlerini güzelleştirerek, turizm adına geliştirmek için böyle bir düşüncede bulunduk" şeklinde konuştu.

"Dünyada ilk olacak"

Sokağa 'Düz Dünya' ismi verilirse bu durumun dünyada ilk olarak tarihe geçeceğini de savunan Özkan, "Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk olacak. Buranın adı eğer 'Düz Dünya' olarak değişirse ilginin daha çok artacağını, bu sokağı bilmeyen insanların bile buraya geleceğini benden önce bölge esnafı da dile getiriyor" diye konuştu.

Mahalle esnafından berber Güray Koruloğlu ise, "Doğukan abi zaten sansasyonel bir adam. Düz dünyayı da bayağı bir seviyor. Savundu, üzerine düştü. Biz de destekledik. Zaten Doğukan abiyi de seviyoruz. Sokağın adının değişmesinde de bir sakınca görmedik. Bence iyi oldu. Değişmesini de destekliyoruz. Tarihi bir sokak burası. İnsanların geçmesini ve daha fazla insanın buraya uğramasını istiyoruz. Gerek düz dünyayı savunanlar, gerekse 'ne varmış acaba' diyerek gelmek isteyenler olacaktık mutlaka" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Düz Dünya İddiasıyla Sokağa İsim Değişikliği Başvurusu - Son Dakika

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