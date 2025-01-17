Eğitim Camiasını Yasa Boğan Vefat - Son Dakika
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Eğitim Camiasını Yasa Boğan Vefat

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 44 yıllık öğretmen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Öğrenciler ve eğitimciler Can'dan gelecek karne müjdesini beklerken, bu acı haber eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze törenine Kaymakam ve protokol üyeleri de katıldı.

17.01.2025 13:11  Güncelleme: 13:15
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Öğrenciler ve eğitimciler usta öğretmenden karne müjdesi beklerken ölüm haberini aldılar

Milli Eğitim Şube Müdürü Can son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 44 yıllık öğretmen Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Ahmet Can (65), 4 Aralık'ta geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Edremit Körfez Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün sabah vefat etti. Öğrenciler ve eğitim camiası Can'dan gelecek güzel bir haberi karne müjdesi olarak beklerken ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğdu.

Ahmet Can'ın cenazesi, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle çalışma arkadaşları ve öğrencilerden helallik alındıktan sonra memleketi Gelibolu'ya gönderildi. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailesi katıldı.

Ahmet Can'ın eğitime adanmış yaşamı, tören sırasında yapılan konuşmalarda minnetle anıldı. Uzun yıllar boyunca Edremit'te eğitimin gelişimine katkı sağlayan Can, meslektaşları ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitim Camiasını Yasa Boğan Vefat
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eğitim Camiasını Yasa Boğan Vefat - Son Dakika

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