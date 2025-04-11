Ekrem İmamoğlu'nun Duruşması: İfadesi Çizimlere Yansıdı

İhlas Haber Ajansı adliye ressamı İmamoğlu'nun ifadelerini böyle karaladı

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki yüz ifadesi çizimlere yansıdı

Tutuklu yargılanan İmamoğlu Hakim karşısında böyle resmedildi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadan kareleri İhlas Haber Ajansı adliye ressamının çizimlerine yansıdı.

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlanacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görüldü. Davada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadeleri İhlas Haber Ajansı adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadeleri çizimlerde yer buldu.