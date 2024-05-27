Elazığlı öğrenci Amerika'da tam burslu üniversite eğitimi kazandı - Son Dakika
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Genel

Elazığlı öğrenci Amerika'da tam burslu üniversite eğitimi kazandı

Elazığ'da doğup büyüyen Muhammet Enes Bilek, Almanya'da yaptığı başarılı çalışmaların ardından Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan University Florida'yı tam burslu olarak kazandı. Bilek, yazılım mühendisliği ve havacılık bölümlerinde eğitim alacak ve 4 yıl boyunca Amerika'da okuyacak. Ailem ilk başta Amerika'da okumamı istemedi ama benim niyetim havacılık okuyup Türkiye'ye dönmek. Herkesin hayat hedefleri ve amaçları farklıdır, benim akranlarıma tavsiyem hayallerini takip etmeleri ve ülkelerine katkı sağlamalarıdır.

27.05.2024 20:48
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Elazığ'dan Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

Elazığlı öğrenci, Almanya'da yaptığı başarılı çalışmaların ardından Amerika'da tam burslu üniversite eğitimi kazandı

Elazığlı öğrenci tam burs ile Florida Üniversitesini kazandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 sene Cemil Meriç Fen Lisesinde, ardından 2 sene de Almanya'da okuyan Muhammet Enes Bilek, yıllık 55 bin dolar değerinde tam burs ile Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan University Florida'yı kazandı.

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Muhammet Enes Bilek'in eğitim başarısı kıtaları aştı. Elazığ'da doğup büyüyen lise öğrencisi, Cemil Meriç Fen Lisesini kazandıktan sonra yurt dışında bulunan liselere geçiş için araştırmalar yapmaya başladı. Girdiği sınavları başarı ile tamamlayan Bilek, Almanya'nın Freiburg şehrinde bulunan UWC Robert Bosch College'i kazandı. 2 yıl boyunca burada okuyarak gelişimini sürdürmeye devam eden başarılı öğrenci, kendisinin geliştirdiği başta maddi durumu yetersiz öğrenciler için English2Success Projesi, maraton koşuları ve 6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde Kızılay için topladığı yardımların ardından Amerika bulunan Florida eyaletinde bulunan üniversiteden 55 bin dolarlık tam burs kazandı. Bilek, burada yazılım mühendisliği ve havacılık bölümünde eğitimler alacak. 4 yıl boyunca Amerika'da okuyacak olan başarılı öğrenci, sadece uçak masraflarının bile yüz binlerce lira tuttuğunu belirterek yardımseverlerden kendisine destek olmalarını istedi.

"Almanya'da Elazığ'ı ve ülkemizi temsil etmek için birçok aktivite yaptım"

Lisenin ilk 2 senesini Elazığ'da bulunan Cemil Meriç Fen Lisesinde, 2 senesini de Almanya'da Robert Bosch College'de okuduğunu aktaran Muhammet Enes Bilek, "Nasip olursa 4 sene de Amerika'da okuyacağım. Florida eyaletinde bulunan devlet destekli Florida Üniversitesini kazandım. Oradaki en iyi üniversitelerden bir tanesi. Kazandığım üniversite devlet üniversiteleri arasında ilk 5 sırada yer alıyor. Almanya'da yaptığım projelerden dolayı toplam 8 milyon lira tam burs kazandım. Başka üniversitelerden de teklif aldım ama ailemi maddi açıdan zora sokmamak amacıyla burslu üniversite benim için daha iyi oldu. Florida Üniversitesinde yazılım mühendisliği ve havacılık bölümünü seçtim. Almanya'da Elazığ'ı ve ülkemizi temsil etmek için birçok aktivite yaptım. İki tane maraton koşusunda koştum, geçen sene Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden dolayı Kızılay için Almanya'da bağış topladım. Son olarak da Avrupalı öğretmenlerin Elazığlı öğrencilere ücretsiz ders verdiği English2Success Projesini gerçekleştirdim ve bu proje halen devam ediyor. Elazığ'da maddi durumu kısıtlı öğrenciler bu projeye başvurabilirler. Bu tarz aktivitelerimden dolayı Florida ve birkaç üniversiteden bana teklif geldi. Florida Üniversitesinde, yıllık olarak 55 bin dolar burs alacağım. Onun dışında geri kalan uçak bileti başta olmak üzere diğer giderler aileme sıkıntı oluyor. Onun dışında Amerika'da okumam için yeterli bir şekilde burs verdiler. Ailem ilk etapta Amerika'da okumamı çok istemedi çünkü benim yanlarında kalmamı istiyorlardı. Zaten benim niyetim havacılık okuyup orada çalıştıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönmek. Herkesin hayat hedefleri ve amaçları farklı. Benim akranlarıma tavsiyem hayallerini takip etmeleri ve ülkemize katkı sağlamalarıdır. Almanya'da 2 sene okudum ama insanın memleketi çok başka oluyor" dedi.

Bilek, eğitimini tamamlamasının ardından yeniden Türkiye'ye döneceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Elazığlı öğrenci Amerika'da tam burslu üniversite eğitimi kazandı - Son Dakika

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