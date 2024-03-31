En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika
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En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi

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Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu yerel seçimlerde, oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğunluğu sabah saatlerinde görüntülendi. Nüfus artışıyla birlikte oy verecek kişi sayısının da arttığı okulda, bazı vatandaşlar tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle oy kullanırken, okul ve çevresi dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar katılımın yoğunluğundan memnun olduklarını belirtirken, okuldaki öğrenci sayısının da kalabalık olduğu vurgulandı.

31.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da 19 bin 249 vatandaşın kayıtlı olduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda yerel seçimler için oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğunluğu böyle görüntülendi.

Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatler olmasına rağmen yoğunluk yaşandı. Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi. Öte yandan kimi vatandaşların görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle de oy vermeye geldiği görüldü. Okul ve çevresi dron ile havadan da görüntülendi.

Oy vermeye gelen vatandaşlardan Mehmet Yaman iyi dileklerini ileterek, " Çok kalabalık vatandaşlar akın akın geliyor katılım çok güzel harika. Bizimde hoşumuza gidiyor. Vatandaşlık görevimizi en iyi şekilde yaptık. Hayırlı olsun. Her seçimde buradayız" dedi.

Tekerlekli sandalyeyle oy vermeye gelen Halil Uzun, " Hayırlısı olsun. Kalabalıktı bu kez ikinci kez kullanacağım" diye konuştu.

Okuldaki öğrenci sayısının kalabalık olmasına da değinen bir diğer vatandaş ise " Her zaman böyle 4 bin civarı öğrenci burada okuyor otopark bile almıyor hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

Avcılar, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi - Son Dakika

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