 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından enkaz kent haline gelen Antakya'da, depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu. Hataylıların yeni yıl dileği, memleketlerinin eski haline dönmesi. Deprem sonrası hayallerle yaşayan vatandaşlar, yeni yıldan beklentilerinin eski güzel günlerine dönmek olduğunu belirtiyor. Hataylılar, umutlarını koruyarak yeni yılda güzel şeylerin olacağına inanıyor ve memleketlerinin hızlı bir şekilde düzelmesini umut ediyor.

Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu
31.12.2023 - 00:16,
Abone Ol

Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu

Depremzede vatandaş "Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek

HATAY - Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu. Hataylıların yeni yıl dilekleri ise memleketlerinin bir an önce eski haline dönmesi.

Asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin vatandaş vefat etmiş, yüz binlerce vatandaş da depremden doğrudan etkilenmişti. Enkaza dönen Antakya kent merkeziyse enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle adeta araziye döndü. Hayalet şehri andıran kentte yeni yıla sayılı günler kala buruk bir heyecan yaşanıyor. 2023 yılını depremlerle geçiren Hataylıların en büyük dilekleri memleketlerinin bir an önce eski güzel günlerine dönebilmesi.

"Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek"

Depremler sonrası hayallerle yaşamaya başladıklarını dile getiren Ahmet Aksoy, "En son deprem gecesini hatırlıyorum. O gün bu gündür gelip, gidiyorum boş. Hayallerle yaşıyoruz, her zaman ki biz Hataylılar üzüntüyü pek sevmeyiz. Yine eğleneceğiz. Yeni yıldan beklentimiz bir an önce eski günlerimize dönmek. Eski günlere dönmenin hayaliyle yaşıyoruz, yoksa burada kimse yaşayamaz" dedi.

"Yeni yılda güzel şeyler olacaktır"

Yeni yılda güzel şeyler olacağına inandığını belirten Selen Doğruyol, "Büyük bir felaket atlattık ama yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Acısı asla yüreğimizde dinmeyecek. Yeni yılda güzel şeyler olacaktır. Öyle umuyoruz, inşallah hepimiz için hayırlısı olur. İnşallah en güzel şeyler bizi bulur" ifadelerini kullandı.

"Tek umudum Hatay'ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi"

Umudunun memleketinin eski günlerine dönmesi olduğunu ifade eden Selin Doğruyol, "Yılbaşından pek bir beklentim yok, 2023'e beklentiler içerisinde girdik ama 1 ay sonra yaşadığımız şeyler hepimizi üzdü. Tek umudum Hatay'ın daha hızlı bir şekilde düzelmesi. Herkesin umudu bu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antakya, Hatay, Deprem, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: Enkaz kentte depremzede vatandaşlar gelecekten umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement