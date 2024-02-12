Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, hafta sonunda 127 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Yarı yıl tatilinde 1.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Erciyes, hafta sonlarında da büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 7'den 70'e her yaştan vatandaş, Erciyes'te eğlenceli vakit geçirdi.

12.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nı hafta sonunda 127 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir olan Erciyes Dağı, ziyaretçi akınına uğruyor. Yarı yıl tatilinde 1.5 milyon kişinin ziyaret ederek rekor kıran Erciyes, hafta sonlarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 127 bin kişinin ziyaret ettiği Erciyes'te 7'den 70'e vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Erciyes\'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Toros Dağları, Türkiye, Erciyes, Turizm, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement