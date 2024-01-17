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Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu - Son Dakika
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Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu

Erciyes'te yağan kar ile beraber kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Yağış ile beraber kar kalınlığı 110 santimetreyi bulduğu Erciyes'te muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Turizmcileri sevindiren kar yağışı, Tekir Pistinde de kayakseverlerin kar keyfini yaşamasını sağladı.

17.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu

KAYSERİ - Erciyes'te yağan kar ile beraber kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve sezonda yüzbinlerce misafir ağırlayan Erciyes'te kar yağışı etkili oldu. Yağış ile beraber kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu Erciyes'te muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Yağan kar turizmcileri de sevindirirken, Tekir Pistinde de kayakseverler karın tadını çıkardı.

Erciyes\'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetre oldu - Son Dakika
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