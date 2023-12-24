- Erciyes'te yılbaşı rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu:

"Yılbaşı Erciyes'te dolu dolu geçecek"

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolu dolu geçecek. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, şuanda otel rezervasyonlarının yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşına hazır. Yeni yıla bir hafta kala rezervasyon oranının yüzde 90'a ulaştığını aktaran Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yeni yıla Erciyes'te girmek isteyen misafirleri çeşitli programlar beklediğini aktardı. Akşehirlioğlu; "Erciyes yılbaşına hazır diyebiliriz. Son yağıştan sonra rezervasyonlar yüzde 90'ın üzerine çıkmıştı. Otellerle görüşmelerimizde dolulukları gayet iyi durumda. Son pistimizi de açtıktan sonra yüzde 100'e yaklaşır. Yılbaşında tamamen dolu olacak. Otellerin etkinlikleri olacak, biz de inşallah hem gece kayağı yaptırmayı hem de bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yılbaşı Erciyes'te dolu dolu geçecek diyebiliriz. Misafirlerimizi Erciyes'e davet ediyoruz" dedi.

Gaziantep'ten Erciyes'e gelen Ümit Yeniekinci ise kayakseverleri Erciyes'e davet ederek; "Sıkı hazırlansınlar, bu sezon yoğun geçecek" mesajı verdi.