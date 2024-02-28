Erzincan'da besicilerin 'kuzu' mesaisi - Son Dakika
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Erzincan'da besicilerin 'kuzu' mesaisi

Erzincan'da koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığı için gece ağıllarda nöbet tutuyor. Mart ayının ortalarına kadar devam edecek olan kuzu ve oğlak doğumları, besicilerin çetin geçen kış şartlarında mesaisini arttırdı. Geceleri nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyorlar.

28.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:16
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Erzincan'da besicilerin 'kuzu' mesaisi

ERZİNCAN - Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığı için gece ağıllarda nöbet tutuyor.

Baharın müjdecisi kuzuların doğumları ile besicilerin tatlı telaşı devam ediyor. Mart ayının ortalarına kadar devam edecek olan kuzu ve oğlak doğumları, besicilerin çetin geçen kış şartlarında mesaisini arttırdı. Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da da yeni doğan kuzuların başından bir an ayrılmayan çiftçiler, adeta kendi çocuklarına bakar gibi bakıyorlar. Geceleri nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyorlar. Ayrıca ikiz doğum yapan kuzulara anne sütü yetmediği için biberon ile destek sütü verilirken, aynı işlem doğumda annesi ölen kuzular için de uygulanıyor.

Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde boş kalan vakitlerinde besicilik yaparak geçimini sağlayan babasına yardım eden Ali Er, kuzuları beslemenin kış şatlarında zor ama keyifli olduğunu belirterek, "Kuzularımız burada yemleniyorlar, besleniyorlar. Tabi beklenen karda geldi. Malum bu yörede bayadır bekleniyordu çünkü yazın büyük bir kuraklık bekleniyordu kar yağmış olmasaydı. Bir yandan mutluyuz aslında ama yaptığımız işin zorluğunu çekiyoruz. Hayvanları günde 3 öğün yemlenmeye çıkarıyoruz. Bütün hayvancıların işi zor ama tabi ki de hayvanlarla birlikte uğraşmak, kuzuları beslemek, o sevgiyi tatmak gayet güzel" dedi.

Erzincan\'da besicilerin \'kuzu\' mesaisi
Kaynak: İHA

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