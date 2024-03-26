Erzurum'da kış geri döndü, 196 köy yolu kapalı
ERZURUM - Erzurum'da dün geceden itibaren başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor.
Son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum'u bir ke daha beyaz bürüdü. Sabah güne karla başlayan vatandaşlar zaman zaman trafikte zorlu anlar yaşadı. Hava tahminlerine göre Erzurum'da kar yağışı gün boyu devam edecek. Belediye ve Karayolları yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal alanlarda 196 yerleşim alanının yolları kar nedeniyle kapalı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Erzincan ve çevresinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısında, ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendi. İhaleye 10 firma teklif verdi ve en yüksek teklifi 3 milyon 518 bin TL+ KDV ile bir firma kazandı.
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu eleştirerek, Eskişehir'e yapılan yatırımların yetersiz olduğunu belirtti.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Pulmoner konferansı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta, Pulmoner Rehabilitasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı ve bu rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği anlatıldı. Ayrıca, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde bulunması gereken uzmanlar ve cihazlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti. Şahin, Gültepe ile bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Gültepe, inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerle gurur duyduklarını, Namık Kemal Üniversitesinin de bu konuda öncü üniversitelerden olmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Şahin de üniversite olarak üniversite-sanayi işbirliklerine çok önem verdiklerini belirterek, kentteki Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi firmaların kendilerine katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı. Ziyarette Şahin'e, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Kocabıyık da eşlik etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'da konuştu. Vural, emekli, çiftçi ve vatandaşın sıkacak kemeri kalmadığını belirterek, bu durumun nefes almayı zorlaştırdığını ifade etti.
Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Edirne'de ise 433 konut satışı gerçekleşti. Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'i Edirne'de gerçekleşirken, kent en çok konut satışı yapılan iller arasında 44. sırada yer aldı.
Adana'da Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fırınlarda çalışan ustalar, oruçlarını aksatmadan yoğun sıcak altında zorlu ramazan mesailerine devam ediyor. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Adana'da fırında çalışan ekmek ustaları, 250 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor şartlara rağmen çalışıyor. Fırıncılar, Ramazan pidesini insanlara ulaştırmak için çaba gösterirken, oruç tutmaya alıştıklarını ve Allah'ın sabır verdiğini belirtiyorlar.
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kasım ayında 31 bin 82 yolcu ağırlandı. Ayrıca, aynı dönemde havalimanında 259 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti ve kargo, posta ve bagaj yük trafiği 256 ton olarak kaydedildi. Ocak-şubat aylarında ise toplam 61 bin 133 yolcu, 464 uçak trafiği ve 491 ton yük trafiği gerçekleşti.
Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olarak nitelendirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), siyasi tarihinde 13 olağan büyük kurultay gerçekleştirdikten sonra 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını yapacak. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde başlatılan iftar programının ikincisi Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, birçok önemli isim ve çok sayıda kişi katıldı. Yılmaz, programın yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm Lapsekilileri iftar programlarına davet etti.
Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde yapılan denetimde, bir yolcu otobüsünde seyahat eden K.A.H. isimli göçmenin yurda kaçak yollardan girdiği ve gerekli belgelerinin olmadığı tespit edildi. Göçmen şahıs gözaltına alınırken, yolcu otobüsü firmasına da para cezası kesildi.
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