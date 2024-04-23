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Eşek firarda: Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine emanete bağlanan eşek yuları çözülünce acil servise kaçtı. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 5-6 ay önce yaşanan olayda bir operasyon sonrası, bir şüpheliye ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Firari eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.