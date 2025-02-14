Esenler Belediyesi, Ramazan'da Gazze'ye Kardeşlik Sofrası Kuracak - Son Dakika
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Esenler Belediyesi, Ramazan'da Gazze'ye Kardeşlik Sofrası Kuracak

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Esenler Belediyesi, bu yıl Ramazan ayında geleneksel toplu iftarları iptal ederek Gazze'de kardeşlik sofraları kuracak. Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerel iftar hizmetlerine de devam edecek.

14.02.2025 16:31  Güncelleme: 16:34
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Esenler Belediyesi'nden Gazze'ye kardeşlik sofrası

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği toplu iftarları iptal ederek bu yıl kardeşlik sofralarını Gazze'de kuracak.

Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif, bu yıl tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan Gazze katliamlarının gölgesinde buruk bir şekilde idrak edilecek. Esenler Belediyesi, Ramazan-ı Şerif'in bereketini bu yıl Gazze'deki kardeşlerimizle paylaşacak. Şehrin bir geleneği haline gelen kardeşlik sofraları, bu kez Gazze'de kurulacak. "Soframız da bir, gönüllerimiz de" anlayışıyla hareket eden Esenler Belediyesi, Esenler'de olduğu gibi Gazze'de de iftar yapamayan kimseyi bırakmayacak.

Esenler'de iptal edilen toplu iftarların dışında, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Alo İftar" ve "Eve Teslim İftar" hizmetleri devam edecek.

Göksu: "Bir iftar Esenler'de, bir iftar Gazze'de"

İnsanlığın 21. yüzyılda yaşadığı en büyük katliamlardan birine şahit olurken seyirci kalan değil, kardeşlerinin yarasına merhem olan bir belediye olmak istediklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esenler'de yapacağımız bütün toplu iftarları iptal ederek, bu iftarlara harcayacağımız bütçeyi Gazze'de iftar sofraları kurarak kardeşlerimize göndermeye karar verdik. Öte yandan, Esenler'deki ihtiyaç sahibi her bir kardeşimize 'Alo İftar' ve 'Eve Teslim İftar' hizmetleriyle iftar sofraları kurmaya devam edeceğiz. Bir iftar Esenler'de, bir iftar da Gazze'de olacak."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler Belediyesi, Ramazan'da Gazze'ye Kardeşlik Sofrası Kuracak - Son Dakika

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