Esenler'de Filistin için 'Zulmü Fırçala 308. Gün' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de Filistin için 'Zulmü Fırçala 308. Gün' etkinliği düzenlendi

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Esenler Belediyesi, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için 'Zulmü Fırçala 308. Gün' etkinliği düzenledi. Esenler'deki çocukların yaptıkları resimlerin yer aldığı sergiye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

09.08.2024 16:02  Güncelleme: 16:10
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Esenler'de Filistin için "Zulmü Fırçala 308. Gün" etkinliği düzenledi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için "Zulmü Fırçala 308. Gün" etkinliği düzenledi.

Esenler Belediyesi, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekmek amacıyla İlhami Atalay ve ekibinin öncülüğünde yapılan "Zulmü Fırçala 308. Gün" etkinliğini Esenler Dörtyol Meydanında düzenledi. Esenler'deki çocukların yaptıkları resimlerin yer aldığı sergiye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Göksu, sergiyi gezip tek tek incelemede bulundu. Bayrakları eline alan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

"Filistin meselesi bizim meselemiz"

Etkinlikte konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Dünyanın bilgi ve teknoloji çağında özgürlüklerin güya sınırlandığı çağda nasıl bir soykırım yaşandığı Filistin'i, Gazze'yi resmettiler, zulmü fırçaladılar. Tabi Filistin ve Gazze meselesi bizim için sadece televizyon ekranlarında izlediğimiz ya da izleyeceğimiz bir şey değil. Filistin meselesi bizim meselemiz, Kudüs bizim Kudüs'ümüz, Mescidi Aksa bizim Aksamız. Oradaki her bir acı, bizim acımız. Yüreğimiz Gazze'de, Mescidi Aksa'da, Kudüs'te. Bedenimiz burada olsa da, yüreğimiz hep orada olmaya devam edecek. Bugün Esenler'deki çocuklarla zulmü fırçalayarak bunu bir kez daha söylemeye çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de Filistin için 'Zulmü Fırçala 308. Gün' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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