Esenlerli gençler Filistin'e destek için dans gösterisi yaptı

Esenlerli gençler "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi"nde bir araya geldi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği 3. Esenler Gençlik Günleri'nde Gazze direnişine destek vermek amacıyla "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" yapıldı.

Esenlerli gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu 3. Esenler Gençlik Günleri'nde yaşadı. Esenler Gençlik Günleri'nde Gazze direnişine destek vermek amacıyla "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" düzenlendi. Esenlerli gençler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde direnişin sembolü olan "dabke" dansını yaparak Filistin'e destek oldu. Öte yandan programda "Grup Yürüyüş" Filistin için hazırladıkları parçalarını seslendirdi.

"İnsanlığın gözü önünde büyük bir soykırım yapılıyor"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Gazze'de insanlığın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir gün. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin siyasi tarihinde cumhuriyetimizin kurucusunun Samsun'a çıkışı o kadar önemli ve anlamlı ki gençlerimize armağan edilmiş bir bayram haline gelmiştir. Bu ülkemizin siyasi tarihi açısından anlamlı ve kıymetli ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı anlamlı bir gün. Öbür tarafta da insanlık tarihi açısından anlamlı bir dönemi geçiriyoruz. 21'inci yüzyılda bilgi çağında, iletişim çağında, her şeyin rahatlıkla ulaşılabileceği bir dönemde insanlığın gözü önünde büyük bir soykırım yapılıyor. Filistin'de, Gazze'de katil siyonist İsrail çocukları katlediyor, kadınları katlediyor. Sivil, asker demeden herkesi katlediyor. İşte biz her zaman yeryüzünde adaletin ve vicdanın sesi olmuş milletin çocukları olarak bu güzel bayramımızda gençlerle beraber dünyaya şunu seslendik; Filistin'in özgürlüğü bizim özgürlüğümüz, Gazze'nin özgürlüğü bizim özgürlüğümüz, Gazze'nin acısı bizim acımız, Filistin'in açısı bizim acımız. Her zaman Filistin'in yanındayız. Her zaman Gazze'nin yanındayız. Her zaman da katil ve siyonist İsrail'in karşısındayız" ifadelerini kullandı.