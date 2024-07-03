Esenyurt Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verecek - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verecek

İstanbul Esenyurt'ta günde 15 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak Esenyurt Belediyesi Aşevi, vatandaşların geniş katılımıyla açıldı. İhtiyaç sahipleri, Şehir Lokantaları ve belediye personellerine ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan aşevi ise Prof. Dr. Ahmet Özer'in katıldığı törenle hizmete başladı.

03.07.2024 17:00
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Esenyurt Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verecek

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'da günde 15 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak Esenyurt Belediyesi Aşevi, vatandaşların geniş katılımıyla açıldı. İhtiyaç sahipleri, Şehir Lokantaları ve belediye personellerine ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan aşevi ise Prof. Dr. Ahmet Özer'in katıldığı törenle hizmete başladı.

Günde 15 bin kişiye sıcak yemek sağlamayı amaçlayan Esenyurt Belediyesi Aşevi, belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in katılımıyla açıldı. İstanbul Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek sağlamak, belediye bünyesindeki personelin yemek ihtiyaçlarını karşılamak, Şehir Lokantalarına ve cenazelere yemek dağıtmak amacıyla kurulan tesisin açılışına ise yüzlerce Esenyurt'lu vatandaş katıldı. Özer'in öncülüğünde kurdele kesildikten sonra tesis gezilirken, ardından ise ilk yemekler ücretsiz olarak açılışa katılan vatandaşlara dağıtıldı.

"Yoksul, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vereceğiz"

Esenyurt Belediyesi Aşevi açılışında konuşan Prof. Dr. Ahmet Özer, "Bu tesisi bazı özelliklerini sizlere anlatayım. 9 bin metrekare alanda kuruldu aşevimiz. Günlük 15 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü de bu tesisimize taşıdık. Tesisimizde kadın ve erkek taziye evi, kadın ve erkek barınma evi var. Hizmet tanımızda ise yoksul, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vereceğiz. 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşlarımıza evlerinde sıcak yemek hizmeti vereceğiz, cenazelere yemek vereceğiz. Ayrıca ilerleyen süreçte ise personelimize de yemek vereceğiz. Bu süreçle bağlantılı olarak Şehir Lokantaları açıyoruz, o lokantalara da yemek vereceğiz. Artık vatandaşlar 500-600 liraya değil, 50-60 liraya yemek yiyecek. Bu bizim sizlere bir hizmetimiz olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verecek - Son Dakika

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