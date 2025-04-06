Esenyurt'ta 24 Derslikli Yeni Okul Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta 24 Derslikli Yeni Okul Projesi Başlıyor

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Esenyurt'ta yeni bir eğitim yatırımı olarak, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 24 derslikli bir okul inşa ediliyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hayırsever bir firmanın desteğiyle hayata geçirilen projeyle ilçedeki eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

06.04.2025 15:38  Güncelleme: 15:43
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Esenyurt'a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor

İSTANBUL - Esenyurt'un eğitim sorunu Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla çözüme kavuşuyor. Göreve geldiği günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ilçeye 18 yeni okul kazandıran Aksoy, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 24 derslikli yeni bir okulun daha yapımına başladıklarının müjdesini verdi.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde uzun süredir beklenen okul projesi Başkan Vekili Aksoy'un girişimleriyle hayata geçiyor. Mahallenin okul ihtiyacını karşılamak ve eğitimde verimliliği artırmak amacıyla yapımına başlanan bu proje içerisinde öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için laboratuvarlar, spor salonları ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Hayırsever bir firmanın desteğiyle yapılan 24 derslikli okul projesi, kısa süre içinde tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacak.

"Eğitimde verimliliği artıracağız"

İlçedeki eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Vekili Can Aksoy, "Bu kapsamda, bir süredir beklemede kalan Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizdeki 24 derslikli okul projemizi hayırsever firmamız Reysaş ile hayata geçiriyoruz. Bayramdan sonra hafriyat almaya tekrar geleceğim. Kısa süre içinde tamamlayacağımız bu proje ile derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltarak, eğitimdeki verimliliği artıracağız. İlçemize, mahallemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta 24 Derslikli Yeni Okul Projesi Başlıyor - Son Dakika

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