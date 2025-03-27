Esenyurt'ta Bayram Temizliği Tamamlandı

Esenyurt'un sokakları bayrama hazır

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları titizlikle temizledi.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları titizlikle temizledi. Daha temiz bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürüp, tazyikli suyla yıkayarak bayram için hazır hale getirdi. Ekipler, vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla yoğun mesai harcadı. Esenyurt'ta rutin kent temizliğinin yanı sıra, bayram öncesinde cadde ve sokaklar dip köşe temizlendi. Temizlik işlemlerinin yanı sıra çöp konteynerleri de ilaçlı su ile dezenfekte edilerek hijyenik bir ortam sağlandı. Esenyurt Belediyesi, hem bayramın huzurlu geçmesi hem de ilçedeki yaşam kalitesinin artmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar vatandaşlardan da büyük takdir topladı.