Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı

19.06.2025 14:19
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Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı Esenyurt'ta 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu durum, beraberinde büyük bir nüfus yoğunluğunu da getiriyor. Göreve geldiğimizde, ilçemizdeki okul sayısının yetersizliği ve artan derslik ihtiyacı karşısında tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede eğitimin kalitesini ve kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi ve Reysaş Holding iş birliğiyle yapılacak 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nin bu projeye öncülük ettiğini belirterek, eğitime yönelik yatırımların ilçenin kalkınmasında kilit rol oynayacağını ifade etti. Aksoy, belediyenin benzer projelerle çocukların daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

2 Mayıs 2025 tarihinde kurban kesimi ve kazı çalışmalarıyla başlatılan süreç, bugün temel atma töreniyle resmiyet kazandı. Törene Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Egemen Döven, Yönetim Kurulu Koordinatör Yardımcısı Onur Kartallıoğlu ve Reysaş temsilcilerinin yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile birlikte ilçede faaliyet gösteren siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.

Tamamlandığında modern donanıma sahip 24 derslikli bir ilkokul olarak hizmet verecek olan Durmuş Döven İlkokulu'nun, Esenyurt'un artan nüfusuna ve eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Proje, kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı bir örneği olarak ilçeye değer kazandıracak.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Göreve geldiklerinden itibaren çocukların eğitimi için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin gençlerimizden yaşlılarımıza, çocuklarımızdan kadınlarımıza kadar tüm ilçe sakinlerimizin daha huzurlu, daha güvenli bir Esenyurt'ta yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere Esenyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu durum, beraberinde büyük bir nüfus yoğunluğunu da getiriyor. Göreve geldiğimizde, ilçemizdeki okul sayısının yetersizliği ve artan derslik ihtiyacı karşısında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Türkiye çapında örnek teşkil eden büyük bir yatırım. Bu yatırımın ilçemize kazandırılması ve hayata geçirilmesi çok önemliydi. Açılışı yapıldı, hizmet vermeye başladı." Dedi.

"Kendisine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz"

Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'e Esenyurt'ta ve eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Başkan Vekili konuşmasına şöyle devam etti; "Öğrencilerimizin daha rahat, daha modern ortamlarda eğitim alabilmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada Durmuş Döven İlkokulu'nun temelini atıyoruz. Durmuş Bey açılışta da bulunmayı arzu ettiğini samimiyetle dile getirdi. Hatta bir öğrencimizin 'Durmuş Dede' diye seslendiğini duydum. Bu okulun bir anlamda 'dedesi' de Durmuş Döven Bey oldu. Kendisine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu hayırlı temel, ilçemize kazandıracağı başka eğitim yatırımlarının da başlangıcı olur. Kendisinden ortaokul ve lise yatırımları da beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok yakın zamanda 5. lise kampüsümüzün de temeli atılacak"

Esenyurt'ta eğitim alanında hayata geçen ve geçmesi planlanan dev projelere de değinen Başkan Vekili Aksoy sözlerine şunları da ekledi; "Eğitim kampüsleri noktasında Ardıçlı Mahallemizde uzun süredir tamamlanamayan 5 lise kampüsümüz vardı. Belediyemizin imkanlarıyla bu yükün altından kalkmak oldukça güçtü. Sağ olsunlar, Milli Eğitim Bakanımız ve hükümetimiz bu projeyi devralarak bu büyük yükü belediyemizin üzerinden aldılar. İnşallah çok yakın zamanda 5. lise kampüsümüzün de temeli atılacak ve hizmete sunulacak. Bu dev eğitim projelerinin yanı sıra üç yeni ilkokulumuz da yılın yatırım programına alınarak çalışmaları hız kazandı. Çocuk üniversitemiz, mesleki kurslarımız da bu ivmeyle gelişiyor. Bugün itibariyle belediyemizin kurs merkezlerinde 33 bin öğrenci ve kursiyer eğitim görüyor. Bu sayı bizleri son derece mutlu ediyor."

"Cumhurbaşkanımızın ilçemize kazandıracağı önemli yatırımlar da sırada"

Başkan Vekili Aksoy, Esenyurtlu vatandaşlara bir de müjde vererek konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemize kazandıracağı diğer önemli yatırımlar da sırada. Yakında adliyemizin ve diş hastanemizin temel atma törenlerini de gerçekleştireceğiz. İnşallah bu yaz bitmeden bu açılışları da hep birlikte yapacağız.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta eğitime büyük yatırım: 24 derslikli ilkokulun temeli atıldı - Son Dakika

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