Esenyurt'ta Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi

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Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarını denetleyerek hijyen, gramaj ve temizlik standartlarını kontrol etti. Eksiklikleri bulunan işletmelere uyarılarda bulunurken, kurallara uyanlara teşekkür etti.

04.12.2024 14:15  Güncelleme: 14:22
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Esenyurt'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıtası ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelere Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından hijyen ve gramaj denetimi yapıldı. İşletmelerin temizlik standardı, çalışanların kişisel sağlık kurallarına uyması ve ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden zabıta ekipleri, ayrıca gramaj denetimi de yaparak, satışa sunulan ürünlerin belirtilen standartlara uygun olup olmadığını denetledi. Kontroller esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uyan işletmelere ise teşekkür etti.

Fırınlarda imalathane ve çalışanların temizliği, üretilen ürünlerin sağlık standartlarına uygunluğu ile gramaj ölçüleri gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler, ilçede yürütülen denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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