Esenyurt'ta Karneleri Başkan Vekili Aksoy Dağıttı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Karneleri Başkan Vekili Aksoy Dağıttı

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne dağıtarak karne heyecanına ortak oldu. Aksoy, öğrencilere tatil boyunca çeşitli etkinlikler hazırladıklarını belirtti.

17.01.2025 14:16  Güncelleme: 14:24
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Başkan Vekili Aksoy, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Aksoy, ziyaret ettiği Feyyaz Berker İlkokulunda çocuklara karne dağıttı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile birlikte ilçede karne heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Karnelerini Başkan Vekili Aksoy ve Kaymakam Çobanoğlu'nun elinden alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Aksoy, onlar için tatil boyunca çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

İlk karne Başkan Vekili Aksoy'dan

Esenyurt Belediyesinin kreşlerinde eğitim alan öğrenciler de bugün karne heyecanı yaşadı. Minikler, ilk karnelerini Başkan Vekili Can Aksoy'un elinden aldı. Eğlenceli anların yaşandığı karne dağıtım töreninde öğrenciler, Aksoy ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Esenyurt\'ta Karneleri Başkan Vekili Aksoy Dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Karneleri Başkan Vekili Aksoy Dağıttı - Son Dakika

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