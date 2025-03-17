Esenyurt'ta Yetimlere Özel İftar Düzenlendi - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Yetimlere Özel İftar Düzenlendi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Türk Kızılay'ın düzenlediği Dünya Yetimler Günü iftar programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte ünlü yazar Hayati İnanç da vatandaşlarla buluşarak edebiyat ve tasavvuf üzerine sohbet etti.

17.03.2025 18:46
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Esenyurt'ta yetimlere özel iftar düzenlendi

Ünlü yazar ve edebiyatçı Hayati İnanç'ı vatandaşlarla buluşturdu

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy Türk Kızılay'ın Dünya Yetimler Günü iftar programına katıldı. Yetim çocuklar ve aileleriyle birlikte orucunu açan Aksoy, Kızılay'ın Türk halkının gönlündeki özel yerine vurgu yaptı.

ünlü yazar ve edebiyatçı Hayati İnanç da vatandaşlarla buluştu. İnanç edebiyatın ve tasavvufun derinliklerine yolculuk yaparak, unutulmaz bir sohbet gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kızılay Esenyurt Şube Başkanlığı'nın düzenlediği Dünya Yetimler Günü iftar programına katıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda yetim çocuklar ve aileleriyle birlikte orucunu açan Aksoy, Kızılay'ın Türk halkının gönlündeki özel yerine vurgu yaptı. Aksoy konuşmasında, "Kızılay'ımız her zaman milletimizin yanında olmuş, zor zamanlarda yardım elini uzatmıştır. Bu yüzden halkımızın gönlündeki yeri çok özeldir" diyerek dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

"Her alanda milletimizin hizmetinde olacağız"

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Aksoy, bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir rol oynadığını ifade etti. Aksoy şöyle konuştu: "Kızılay'ımız her zaman milletimizin yanında olmuş, zor zamanlarda yardım elini uzatmıştır. Bu yüzden halkımızın gönlündeki yeri çok özeldir. Kızılay, doğal afetlerde afetzedelerin barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamış, ülkemize sığınan binlerce mülteciye destek olmuş ve Somali'den Filistin'e kadar 150'ye yakın ülkede yardım faaliyetleri yürütmüştür. Esenyurt'ta da ihtiyaç sahiplerine her daim el uzatmış, gıda yardımlarından kıyafet desteklerine kadar birçok insani faaliyette bulunmuştur. Bizler de Esenyurt Belediyesi olarak, bu köklü kuruluşumuzla iş birliğimizi daha da güçlendirerek Esenyurt'ta ve ülkemizin her köşesinde, ihtiyaç duyulan her alanda milletimizin hizmetinde olacağız. Şube Başkanımız Sayın Aytekin Çolak Bey ve kıymetli ekibiyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine, yönetim ekibine ve tüm Kızılay gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum."

Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ünlü yazar ve edebiyatçı Hayati İnanç'ı vatandaşlarla buluşturdu. Yoğun katılımın olduğu programda, İnanç'ın anlattığı hikayeler ve seslendirdiği şiirler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Hayati İnanç, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, edebiyatın ve tasavvufun derinliklerine yolculuk yaparak, unutulmaz bir sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Yetimlere Özel İftar Düzenlendi - Son Dakika

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