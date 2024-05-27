Esenyurt'un kahramanları olası afetlere hazır - Son Dakika
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Esenyurt'un kahramanları olası afetlere hazır

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Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), Esenyurt'u olası afetlere hazırlamak için gönüllü personeline deprem bilinci ve ilk yardım eğitimi veriyor.

27.05.2024 11:53  Güncelleme: 12:15
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Esenyurt'un kahramanları olası afetlere hazır

İSTANBUL - Deprem bilinci ve ilk yardım eğitimlerine devam eden Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), bünyesindeki gönüllü personeli bilinçlendirerek Esenyurt'u olası afetlere hazırlıyor.

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), bünyesindeki gönüllü arama kurtarma personeline deprem bilinci eğitimi ve ilk yardım eğitimi veriyor. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in talimatıyla verilen eğitimlerde Esenyurt'un kahramanları, ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra olası bir doğal afette gerekli olan ekipmanların kullanımını da öğreniyor. Doğal afetlere yönelik eğitimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten ESAK yetkilileri, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

"Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor"

Eğitimlerin içeriğiyle ilgili bilgi veren Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Personeli Ömer Faruk Akbalık, "Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Gerekli malzemelerin kullanımını hatırlamak, öğrendiğimiz deprem bilinci eğitimini ve ilk yardımla ilgili bilgileri tekrar etmek için eğitimlerimiz önem teşkil ediyor. Olası bir doğal afet ya da kaza anında yaralı vatandaşlara yardımcı olabilmek adına bu eğitimlerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Öğrendiğimiz teorik bilgileri de pratiğe döküyoruz" dedi.

Esenyurt\'un kahramanları olası afetlere hazır
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'un kahramanları olası afetlere hazır - Son Dakika

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