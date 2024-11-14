Esenyurtlu Çocuklar Ara Tatil Şenliği\'nde Doyasıya Eğlendi

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Esenyurtlu çocuklar ara tatil şenliğinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin öğrencilerin 9 günlük tatillerini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için düzenlediği 'Ara Tatil Şenliği'nde' minikler doyasıya eğlenerek okul stresini attı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 9 günlük ara tatile giren öğrenciler için şenlik düzenledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, sahneye çıkıp şarkılar söyledi, Kaan Obüs'ün animasyon, jonglör, ateşbaz gösterilerini ilgiyle izledi. Etkinlikte ebeveynleriyle birlikte sahnede yarışan çocuklar, Kaan Obüs ve Kukla Çilli'nin gösterisiyle kahkahalara boğuldu. Yüz boyama ve palyaço etkinlikleriyle son bulan şenlikte miniklere, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Ara Tatil Şenliği ile eğlenceye doyan çocuklar, yeni eğitim dönemine motivasyonla ve dinlenmiş bir şekilde başlayacak.

"Hem Öğreniyorlar, Hem de Keyif Alıyorlar"

Kardeşini belediyenin sağladığı ara tatil şenliğine getiren Muhammet Selim İnan, çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "İçeride gerçekten çok keyifli anlar yaşadık. Müzikler, jonglör gösterileri ve çocuklara yönelik aktiviteler oldukça etkiliydi. Kardeşim ve ben bu etkinlik başladığından beri buradayız. Çocuklarımızı izliyoruz ve bu ortamda onların ne kadar mutlu olduğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Şu an tatildeler ve bu tatili verimli, eğlenceli bir şekilde geçiriyorlar. Hem öğreniyorlar hem de keyif alıyorlar. Gerçekten çok mutluyuz. Belediyeye, bu etkinliği planlayıp hayata geçirdikleri için çocuklar adına teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar adına gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Esenyurt Belediyesi'ne Teşekkür Ederiz"

Yapılan gösterilerden dolayı içi içine sığmadığını ifade eden 7 yaşındaki Miray Kongül şöyle konuştu: "Gösteriler yapıldı, bana ve arkadaşlarıma mısır dağıtıldı. Gerçekten çok eğlenceliydi, ben de çok sevdim. Etkinlikler okul açılana kadar devam edeceği için çok mutluyum. Çok güzel hissediyorum. Etkinlikler çok eğlenceliydi. Mutlu olduk, keyif aldık, doyasıya eğlendik. İçimizdeki mutluluk etkinlikler sürdükçe devam edecek gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Buradan bize bu imkanları sağlayan Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."

Etkinlikler tatil boyunca devam edecek

Öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için hazırlanan etkinlikler devam ediyor. Tiyatro, sinema ve ara tatil şenliği gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Esenyurtlu minikler hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek. Bu kapsamda Ara Tatil Şenliği'nin ikincisi 15 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Esenyurt Belediyesi Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Çocuk sineması etkinliklerinde ise Süper Evciller Takımı filmi 17 Kasım'a kadar Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösterimde olacak.