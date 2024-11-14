Esenyurtlu Çocuklar Ara Tatil Şenliği'nde Doyasıya Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurtlu Çocuklar Ara Tatil Şenliği'nde Doyasıya Eğlendi

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi, 9 günlük ara tatil süresince çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için 'Ara Tatil Şenliği' düzenledi. Çocuklar sahne gösterileri, yüz boyama ve palyaço etkinlikleriyle dolu bir gün geçirdi.

14.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurtlu çocuklar ara tatil şenliğinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin öğrencilerin 9 günlük tatillerini daha eğlenceli ve dolu geçirebilmeleri için düzenlediği 'Ara Tatil Şenliği'nde' minikler doyasıya eğlenerek okul stresini attı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 9 günlük ara tatile giren öğrenciler için şenlik düzenledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, sahneye çıkıp şarkılar söyledi, Kaan Obüs'ün animasyon, jonglör, ateşbaz gösterilerini ilgiyle izledi. Etkinlikte ebeveynleriyle birlikte sahnede yarışan çocuklar, Kaan Obüs ve Kukla Çilli'nin gösterisiyle kahkahalara boğuldu. Yüz boyama ve palyaço etkinlikleriyle son bulan şenlikte miniklere, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Ara Tatil Şenliği ile eğlenceye doyan çocuklar, yeni eğitim dönemine motivasyonla ve dinlenmiş bir şekilde başlayacak.

"Hem Öğreniyorlar, Hem de Keyif Alıyorlar"

Kardeşini belediyenin sağladığı ara tatil şenliğine getiren Muhammet Selim İnan, çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "İçeride gerçekten çok keyifli anlar yaşadık. Müzikler, jonglör gösterileri ve çocuklara yönelik aktiviteler oldukça etkiliydi. Kardeşim ve ben bu etkinlik başladığından beri buradayız. Çocuklarımızı izliyoruz ve bu ortamda onların ne kadar mutlu olduğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Şu an tatildeler ve bu tatili verimli, eğlenceli bir şekilde geçiriyorlar. Hem öğreniyorlar hem de keyif alıyorlar. Gerçekten çok mutluyuz. Belediyeye, bu etkinliği planlayıp hayata geçirdikleri için çocuklar adına teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar adına gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Esenyurt Belediyesi'ne Teşekkür Ederiz"

Yapılan gösterilerden dolayı içi içine sığmadığını ifade eden 7 yaşındaki Miray Kongül şöyle konuştu: "Gösteriler yapıldı, bana ve arkadaşlarıma mısır dağıtıldı. Gerçekten çok eğlenceliydi, ben de çok sevdim. Etkinlikler okul açılana kadar devam edeceği için çok mutluyum. Çok güzel hissediyorum. Etkinlikler çok eğlenceliydi. Mutlu olduk, keyif aldık, doyasıya eğlendik. İçimizdeki mutluluk etkinlikler sürdükçe devam edecek gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Buradan bize bu imkanları sağlayan Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."

Etkinlikler tatil boyunca devam edecek

Öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için hazırlanan etkinlikler devam ediyor. Tiyatro, sinema ve ara tatil şenliği gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Esenyurtlu minikler hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek. Bu kapsamda Ara Tatil Şenliği'nin ikincisi 15 Kasım Cuma günü saat 14.00'te Esenyurt Belediyesi Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Çocuk sineması etkinliklerinde ise Süper Evciller Takımı filmi 17 Kasım'a kadar Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösterimde olacak.

Esenyurtlu Çocuklar Ara Tatil Şenliği\'nde Doyasıya Eğlendi
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ara tatil, Genel, Yaşam, Çocuk, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurtlu Çocuklar Ara Tatil Şenliği'nde Doyasıya Eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurtlu Çocuklar Ara Tatil Şenliği'nde Doyasıya Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.